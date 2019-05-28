Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Политику был запрещен въезд на Украину до 2021 года. Саакашвили уже объявил, что прилетит в Киев 29 мая.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

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В конце июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже тот пожал жалобу в связи с этим в украинский суд, однако она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале прошлого года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину. Пограничная служба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины…" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", — говорится в указе.

Саакашвили уже заявил, что вернется на Украину 29 мая.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время. Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев. Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава – Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17:15", — написал политик на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили. По его словам, тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

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