18:53 09 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Абдухаким Маманазаров, замдиректора филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Ташкенте
Из личного архива Абдухакима Маманазарова

Как подать документы на новые факультеты Ташкентского филиала МГУ — правила

Радио
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/15/14818398.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200909/14939091/Kak-podat-dokumenty-na-novye-fakultety-Tashkentskogo-filiala-MGU--pravila.html

Замдиректора филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ташкенте Абдухаким Маманазаров рассказал, как абитуриенты могут подать документы на новые направления обучения — филология и реклама.

Радио
Как подать документы на новые факультеты Ташкентского филиала МГУ — правила

По его словам, прием документов на данные направления уже начался.

"Заявления о поступлении абитуриенты должны подавать только в дистанционной форме через сайт МГУ, то есть webanketa.msu.ru. Туда необходимо зайти и заполнить заявление. Вступительные экзамены также будут в режиме онлайн. На новые направления тоже уже получена лицензия Рособрнадзора", — отметил Маманазаров.

Кроме того, со следующего учебного года планируется открыть новые магистерские программы "с последующим созданием образовательных программ совместно с национальными вузами", добавил замдиректора филиала МГУ.

Здание филиала МГУ в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Филиал МГУ в Ташкенте открыл набор по двум новым направлениям бакалавриата

"Также есть в планах открытие дополнительного образования. До следующего года мы, надеюсь, получим лицензию, и можно будет его запускать", — подчеркнул Маманазаров.

Он отметил, что в Ташкентский филиал МГУ могут поступать как местные, так и зарубежные абитуриенты. Однако для них не запланированы бюджетные места, поскольку прием студентов ведется за счет государственного гранта. В связи с этим на бюджетной основе могут учиться только граждане республики.

После получения диплома они должны будут отработать как минимум три года в государственных учреждениях.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
высшее образование, ВУЗ, филиал, Ташкент, МГУ



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Богатейшие люди США по версии Forbes — фотолента
"Если Беларусь рухнет, следующей будет РФ" — главное из интервью Лукашенко
Итоги АрМИ-2020
Армейская "бронза": в каких конкурсах АрМИ-2020 отличились узбекистанцы



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться