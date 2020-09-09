Как подать документы на новые факультеты Ташкентского филиала МГУ — правила

Замдиректора филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ташкенте Абдухаким Маманазаров рассказал, как абитуриенты могут подать документы на новые направления обучения — филология и реклама.

Радио Как подать документы на новые факультеты Ташкентского филиала МГУ — правила

По его словам, прием документов на данные направления уже начался.

"Заявления о поступлении абитуриенты должны подавать только в дистанционной форме через сайт МГУ, то есть webanketa.msu.ru. Туда необходимо зайти и заполнить заявление. Вступительные экзамены также будут в режиме онлайн. На новые направления тоже уже получена лицензия Рособрнадзора", — отметил Маманазаров.

Кроме того, со следующего учебного года планируется открыть новые магистерские программы "с последующим созданием образовательных программ совместно с национальными вузами", добавил замдиректора филиала МГУ.

"Также есть в планах открытие дополнительного образования. До следующего года мы, надеюсь, получим лицензию, и можно будет его запускать", — подчеркнул Маманазаров.

Он отметил, что в Ташкентский филиал МГУ могут поступать как местные, так и зарубежные абитуриенты. Однако для них не запланированы бюджетные места, поскольку прием студентов ведется за счет государственного гранта. В связи с этим на бюджетной основе могут учиться только граждане республики.

После получения диплома они должны будут отработать как минимум три года в государственных учреждениях.

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