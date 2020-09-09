Как подать документы на новые факультеты Ташкентского филиала МГУ — правила

По его словам, прием документов на данные направления уже начался.
"Заявления о поступлении абитуриенты должны подавать только в дистанционной форме через сайт МГУ, то есть webanketa.msu.ru. Туда необходимо зайти и заполнить заявление. Вступительные экзамены также будут в режиме онлайн. На новые направления тоже уже получена лицензия Рособрнадзора", — отметил Маманазаров.
Кроме того, со следующего учебного года планируется открыть новые магистерские программы "с последующим созданием образовательных программ совместно с национальными вузами", добавил замдиректора филиала МГУ.
"Также есть в планах открытие дополнительного образования. До следующего года мы, надеюсь, получим лицензию, и можно будет его запускать", — подчеркнул Маманазаров.
Он отметил, что в Ташкентский филиал МГУ могут поступать как местные, так и зарубежные абитуриенты. Однако для них не запланированы бюджетные места, поскольку прием студентов ведется за счет государственного гранта. В связи с этим на бюджетной основе могут учиться только граждане республики.
После получения диплома они должны будут отработать как минимум три года в государственных учреждениях.
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