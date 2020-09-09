Лавров: решение по возвращению иностранных студентов в Россию уже принято

Москва рассчитывает, что сроки въезда иностранных студентов в Россию будут определены до конца месяца, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, "решение на основе совместных предложений министерств иностранных дел России и образования РФ принято".
"Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет, к нам на учебу. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время... Надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт", — сказал Лавров.
Напомним, въезд на территорию России был ограничен для иностранцев в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ.
Ранее Узбекистан вывез из России несколько сотен студентов, пожелавших на время карантина вернуться на родину.