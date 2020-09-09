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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ

Лавров: решение по возвращению иностранных студентов в Россию уже принято

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как планируется решить проблему, которая сложилась с иностранными студентами российских вузов.

Радио
Лавров: решение по возвращению иностранных студентов в Россию уже принято

Москва рассчитывает, что сроки въезда иностранных студентов в Россию будут определены до конца месяца, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пустая аудитория
Unsplash / Changbok Ko
Узбекские студенты будут допущены до учебы в РФ после прохождения карантина
"Было специальное рассмотрение проблемы, которая сложилась с иностранными студентами, как с теми, кто уже обучался год, два или три в Российской Федерации, хочет продолжать этот процесс, так и с теми, кто только-только поступил в эти университеты", — сказал министр по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

По словам Лаврова, "решение на основе совместных предложений министерств иностранных дел России и образования РФ принято".

"Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет, к нам на учебу. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время... Надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт", — сказал Лавров.

Напомним, въезд на территорию России был ограничен для иностранцев в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ.

Ранее Узбекистан вывез из России несколько сотен студентов, пожелавших на время карантина вернуться на родину.

Теги:
пандемия, вузы, высшее образование, студенты, Россия, Сергей Лавров



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