Эксперт рассказал, кто придет в Афганистан после вывода войск США

По словам эксперта, пока соглашение между США и талибами работает двояко.
"Есть группировки, которые условия не соблюдают. Возникает ощущение, что был договор, что не было договора - все продолжается. Есть еще хитрый момент по поводу военнопленных", - заявил Малашенко в диалоге с Sputnik Таджикистан.
Политолог пояснил, что талибы хотят, чтобы им вернули людей, принимавших участие в нападениях на американцев, которых это раздражает, поэтому идет торг.
"Верхушка" в Афганистане договориться не может: Гани и Абдулла Абдулла сделали хитрый ход и сейчас в стране фактически два президента, заметил профессор.
"Политический класс не един, он очень раздроблен. А Узбекистан пытается себя позиционировать эктором афганского саморегулирования. И очень активно себя ведет Дустум, который стоит в Афганистане на особых позициях", - объяснил эксперт.
Кроме того, востоковед акцентировал внимание на активизацию Турции в регионе.
"Во-первых, Эрдоган позиционирует себя как "лидер мусульманского мира". Это личные амбиции Эрдогана. И экономика - туда действительно пошли турецкие фирмы, чего никто не ожидал", - рассказал политолог.
Помимо этого, спикер затронул тему о переговорах Китая с талибами.
"Китайцы в Афганистане уже есть, их присутствие достаточно заметно. Они разрабатывают медную руду", - сказал специалист.
Марашенко добавил, что если информация о переговорах Пекина с талибами правдива, то Китай сразу станет политическим игроком в Афганистане.
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