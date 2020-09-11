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Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко
© Sputnik / Виталий Белоусов

Эксперт рассказал, кто придет в Афганистан после вывода войск США

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Sputnik Узбекистан
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Российский востоковед, политолог Алексей Малашенко объяснил, какие страны заинтересованы в воздействии на афганское государство.

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Эксперт рассказал, кто придет в Афганистан после вывода войск США

По словам эксперта, пока соглашение между США и талибами работает двояко.

"Есть группировки, которые условия не соблюдают. Возникает ощущение, что был договор, что не было договора - все продолжается. Есть еще хитрый момент по поводу военнопленных", - заявил Малашенко в диалоге с Sputnik Таджикистан.

Политолог пояснил, что талибы хотят, чтобы им вернули людей, принимавших участие в нападениях на американцев, которых это раздражает, поэтому идет торг.

"Верхушка" в Афганистане договориться не может: Гани и Абдулла Абдулла сделали хитрый ход и сейчас в стране фактически два президента, заметил профессор.

"Политический класс не един, он очень раздроблен. А Узбекистан пытается себя позиционировать эктором афганского саморегулирования. И очень активно себя ведет Дустум, который стоит в Афганистане на особых позициях", - объяснил эксперт.
Вид города Кабул
© Sputnik / Alexander Grashenkov
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Кроме того, востоковед акцентировал внимание на активизацию Турции в регионе.

"Во-первых, Эрдоган позиционирует себя как "лидер мусульманского мира". Это личные амбиции Эрдогана. И экономика - туда действительно пошли турецкие фирмы, чего никто не ожидал", - рассказал политолог.

Помимо этого, спикер затронул тему о переговорах Китая с талибами.

"Китайцы в Афганистане уже есть, их присутствие достаточно заметно. Они разрабатывают медную руду", - сказал специалист.

Марашенко добавил, что если информация о переговорах Пекина с талибами правдива, то Китай сразу станет политическим игроком в Афганистане. 

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