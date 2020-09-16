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Даниил Алгульян, заместитель председателя ВЭБ.РФ
Из личного архива Даниила Алгульяна

Зампред ВЭБ.РФ: мы готовим первые рублевые экспортные сделки с Узбекистаном

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Делегация российских предпринимателей посетит Узбекистан для проведения переговоров и подписания новых соглашений. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян рассказал о нынешнем уровне двустороннего сотрудничества и о ближайших планах на этом направлении.

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Зампред ВЭБ РФ: мы готовим первые рублевые экспортные сделки с Узбекистаном
Для российских экспортеров промышленной и несырьевой продукции Узбекистан на сегодняшний день остается ключевым партнером в Центральной Азии. По данным ВЭБ.РФ, в настоящее время совместно с республикой реализуется девять проектов на общую сумму около 23 миллиардов рублей. В планах еще 10 проектов в сфере транспорта, городской экономики и агрологистики на 365 миллиардов рублей. О некоторых из них речь пойдет в ходе предстоящего визита в Ташкент.

"Совсем недавно мы одобрили новый проект по агрологистике и во время поездки в Узбекистан намерены подписать соглашение о поставках в республику российской автомобильной техники", — отметил Алгульян.

Отдельное направление работы ВЭБ — постепенный переход на рублевые взаиморасчеты со странами-партнерами. Первые две-три пилотных сделки запланированы на ближайшее время. Сейчас они уже одобрены, идет подготовка к их проведению.

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© Sputnik / Стрингер
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"Помимо этого мы подключаем к общей базе СПФС (система передачи финансовых сообщений) Центрального банка наших партнеров. Во время визита мы намерены подписать соответствующее соглашение с коллегами из "Узнацбанка". — добавил зампред ВЭБ.РФ.

По словам Даниила Алгульяна, ситуация с коронавирусом не оказала существенного негативного влияния на взаимоотношения с Узбекистаном, а деятельность таких институтов как банки развития призвана как раз поддерживать экономику и торговые связи в сложные периоды. Так что на этом направлении работа продолжается в штатном режиме, заключил собеседник.

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Теги:
рубль, Экономика, Экспорт, ВЭБ.РФ, Россия, Узбекистан



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