Что будет сделано для обучения узбекских мигрантов русскому языку — эксперт

Глава представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников рассказал об условиях организации курсов в России для трудовых мигрантов из Узбекистана.

Радио Что будет сделано для обучения узбекских мигрантов русскому языку — эксперт

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов, а также Worldskills Uzbekistan и Russia открыли бесплатные курсы русского языка.

Глава представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников отметил, что в январе 2021 года в Узбекистане начнет действовать постановление президента о трудовой миграции. Согласно документу, выезжающий на работу в Россию должен иметь соответствующую профессиональную квалификацию и знание русского языка.

Как сообщает эксперт, сейчас у мигрантов есть возможность сдать экзамен по русскому языку, истории и законодательству РФ на территории Узбекистана. Это существенно сократит сроки оформления патента.

"Обучение русскому языку по рабочим специальностям будет вестись в Узбекистане во всех учебных центрах, подведомственных Министерству занятости и трудовых отношений, а также в пяти российских городах. Эти курсы проходят для граждан, которые уже осуществляют трудовую деятельность в России, чтобы они могли получать более достойную зарплату и хорошо адаптироваться в РФ", - пояснил Колесников.

Спикер добавил, что обучать русскому языку будет педагог из Узбекистана, владеющий узбекским языком для максимально точной передачи информации. Также специалист отметил, что российские вузы организуют курсы повышения квалификации для таких преподавателей.

Кроме того, предложения по оказанию репетиторских услуг и проведению онлайн-курсов будут прорабатываться совместно с руководством Узбекистана в качестве дополнительных видов обучения по рабочим специальностям, дополнил Колесников.

Развернутый комментарий эксперта можно прослушать в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.