О том, как Узбекистан может заработать на новой системе, позволяющей физическим лицам без ограничений вывозить золотые слитки из республики, рассказывает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Радио Аналитик: нужно контролировать людей, которые будут заниматься вывозом золота

На днях мы сообщали о том, что физлицам позволили без ограничения вывозить из Узбекистана мерные слитки и драгоценные монеты. Это нововведение прокомментировал финансовый аналитик. Он считает, что таким образом, возможности людей по перемещению капитала расширяются - это правильно, потому что это увеличит доверие властям.

Люди будут больше доверять золоту как средству сбережения и приобретать его, отмечает эксперт.

На этой теме будет расти и добыча золота, отмечает аналитик. По его мнению, Узбекистан будет привлекать инвестиции в эту сферу, в первую очередь, из Китая.

"В Узбекистане неоткрытая валютная система, поэтому может сложиться такая ситуация, что на внутреннем рынке золото будет дешевле, но эта ситуация будет временной и в быстрое время нивелирована", - отметил Голубовский.

Но правительство при этом должно контролировать происхождение средств и тех людей, которые будут этим заниматься.