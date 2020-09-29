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Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин

Казанцев рассказал о перспективах развития узбекско-таджикских отношений

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200929/15081698/Kazantsev-rasskazal-o-perspektivakh-razvitiya-uzbeksko-tadzhikskikh-otnosheniy.html

Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев сообщил, какие двусторонние проекты смогут реализовать страны в будущем.

Радио
Казанцев о перспективах развития узбекско-таджикских отношений

По словам эксперта, политика нормализации отношений с Таджикистаном - это заслуга нового президента Узбекистана, и таких страниц в истории налаживания деловых связей двух государств еще будет много. 

Эксперт считает, что достоинство Таджикистана состоит в том, что он принял готовность узбекской стороны наладить отношения, а мог бы этого и не делать. 

"Следующие шаги начнут развиваться в контексте международных совместных проектов, в том числе и в водно-энергетической сфере", - сказал Казанцев.

Спикер добавил, что крупные реализованные проекты приведут к действительно братским отношениям.

"И Узбекистан, и Таджикистан заинтересованы в совместной стабилизации Афганистана. Тут могут быть проекты совместной помощи по законам афганского правительства, развития каких-то отношений", - пояснил Андрей Казанцев. 

С приходом к власти Мирзиёева принципиально изменилась позиция Узбекистана — пошел процесс превращения Центральной Азии в зоны мира, взаимодействия, отметил эксперт.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Казанцев подчеркнул, что были реанимированы проекты центрально-азиатской интеграции, но не в плане создания интеграционной структуры, конкурирующей с ЕАЭС, а в виде проведения совместных центрально-азиатских саммитов, в выработке общих идей.

По мнению специалиста, если Узбекистан и Таджикистан вступят в ЕАЭС, то они будут сотрудничать в том числе и в рамках союза. Также страны могут развивать двусторонние проекты с Россией и Китаем в контексте ШОС, так как РФ является их стратегическим партнером, заключил Казанцев.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
энергопроекты, инвестпроекты, отношения, Таджикистан, Узбекистан



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