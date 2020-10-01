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Российский телекомментатор, президент Ассоциации спортивной прессы Санкт-Петербурга Геннадий Орлов
© Sputnik / Ирина Мотина

Спортивный комментатор о Шомуродове: узбекская земля рождает футбольные таланты

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201001/15096787/Sportivnyy-kommentator-o-Shomurodove-uzbekskaya-zemlya-rozhdaet-futbolnye-talanty.html

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход узбекского форварда Элдора Шомуродова в итальянский клуб "Дженоа".

Радио
Спортивный комментатор о Шомуродове: узбекская земля рождает футбольные таланты

По мнению комментатора, у Шомуродова — прекрасное будущее и есть все возможности, чтобы проявить себя.

"Незаурядный талантливый футболист. Бывают и провалы, но он талантливый, это видно. Узбеки по менталитету, конечно, несколько отличаются от итальянцев, но язык футбола — он един. <...> Я думаю, все будет в порядке. Понимание игры и техника, которая у него есть, на мой взгляд, позволят ему (Шомуродову. — Sputnik) закрепиться в основном составе. Все зависит от него <...>  Убежден, что его полюбят, если он будет забивать голы", — отметил Орлов.

Он отметил, что еще со времен СССР Узбекистан взращивает настоящих профессионалов своего дела.

Спасибо за все, Элдор Шомуродов!
Youtube / FC ROSTOV
Шомуродов уходит из "Ростова" — прощальное видео

Орлов подчеркнул, что в республике всегда было много талантливых ребят, и Элдор Шомуродов — "лучший пример для того, чтобы понять, что где-нибудь в Самарканде или Ташкенте можно вырасти в игрока, который поедет играть в Европу".

И это огромный стимул для остальных узбекских спортсменов, добавил Орлов.

Полный комментарий российского комментатора слушайте в аудиозаписи.

Теги:
Элдор Шомуродов, Ростов, Италия, Футбол, спорт



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