Спортивный комментатор о Шомуродове: узбекская земля рождает футбольные таланты

Радио Спортивный комментатор о Шомуродове: узбекская земля рождает футбольные таланты

По мнению комментатора, у Шомуродова — прекрасное будущее и есть все возможности, чтобы проявить себя.

"Незаурядный талантливый футболист. Бывают и провалы, но он талантливый, это видно. Узбеки по менталитету, конечно, несколько отличаются от итальянцев, но язык футбола — он един. <...> Я думаю, все будет в порядке. Понимание игры и техника, которая у него есть, на мой взгляд, позволят ему (Шомуродову. — Sputnik) закрепиться в основном составе. Все зависит от него <...> Убежден, что его полюбят, если он будет забивать голы", — отметил Орлов.

Он отметил, что еще со времен СССР Узбекистан взращивает настоящих профессионалов своего дела.

Орлов подчеркнул, что в республике всегда было много талантливых ребят, и Элдор Шомуродов — "лучший пример для того, чтобы понять, что где-нибудь в Самарканде или Ташкенте можно вырасти в игрока, который поедет играть в Европу".

И это огромный стимул для остальных узбекских спортсменов, добавил Орлов.

Полный комментарий российского комментатора слушайте в аудиозаписи.