Хлопков: развитие ядерной сферы для Узбекистана - подспорье не только в энергетике

Развитие атомной энергетики в республике и сотрудничество с МАГАТЭ и Россией по этому вопросу - это еще и существенный стимул для медицины и сельского хозяйства, считает директор Центра энергетики и безопасности, главный редактор журнала "Ядерный клуб" Антон Хлопков.

Радио Хлопков: развитие ядерной сферы для Узбекистана - подспорье не только в энергетике

Возможность более широкого взаимодействия Узбекистана с МАГАТЭ - это возможность нарастить ту экспертизу, которая в стране уже имеется, считает Антон Хлопков.

По словам спикера, в республике есть большие запасы урана и Узбекистан может удовлетворить возможности АЭС, которую планируется построить.

Расширение взаимодействия с МАГАТЭ - безусловно позитивный знак не только в вопросе энергетики, но и медицины, поскольку ядерные технологии, радиационные технологии активно применяются в лечении онкологических заболеваний и сельском хозяйстве.

"Исторически регион Центральной Азии - это источник ресурсной базы для атомной энергетики, поскольку Узбекистан, Казахстан и в прошлом Таджикистан и Киргизия активно добывали урановое сырье. А сегодня Казахстан является крупнейшим производителем уранового сырья в мире, а Узбекистан - одним из крупнейших производителей", - напомнил эксперт.

Если тот проект, который сегодня декларируется в рамках потенциального совместного сотрудничества России и Узбекистана, будет реализован, то Узбекистан станет единственным государством в регионе, которое эксплуатирует АЭС. Это станет существенным толчком для высокотехнологичного развития государства в целом.