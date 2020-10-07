15:31 07 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Антон Хлопков
© Sputnik / Евгений Одиноков

Хлопков: развитие ядерной сферы для Узбекистана - подспорье не только в энергетике

Радио
Получить короткую ссылку
16710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201007/15134534/Khlopkov-razvitie-yadernoy-sfery-dlya-Uzbekistana---podspore-ne-tolko-v-energetike.html

Развитие атомной энергетики в республике и сотрудничество с МАГАТЭ и Россией по этому вопросу - это еще и существенный стимул для медицины и сельского хозяйства, считает директор Центра энергетики и безопасности, главный редактор журнала "Ядерный клуб" Антон Хлопков.

Радио
Хлопков: развитие ядерной сферы для Узбекистана - подспорье не только в энергетике

Возможность более широкого взаимодействия Узбекистана с МАГАТЭ - это возможность нарастить ту экспертизу, которая в стране уже имеется, считает Антон Хлопков.

В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии состоялось открытие радиотерапевтического комплекса компании Elekta Infinity
Пресс-служба Минздрава Узбекистана
МАГАТЭ поставит в Узбекистан оборудование для онкоклиник на миллион евро

По словам спикера, в республике есть большие запасы урана и Узбекистан может удовлетворить возможности АЭС, которую планируется построить.

Расширение взаимодействия с МАГАТЭ - безусловно позитивный знак не только в вопросе энергетики, но и медицины, поскольку ядерные технологии, радиационные технологии активно применяются в лечении онкологических заболеваний и сельском хозяйстве.

"Исторически регион Центральной Азии - это источник ресурсной базы для атомной энергетики, поскольку Узбекистан, Казахстан и в прошлом Таджикистан и Киргизия активно добывали урановое сырье. А сегодня Казахстан является крупнейшим производителем уранового сырья в мире, а Узбекистан - одним из крупнейших производителей", - напомнил эксперт.

Если тот проект, который сегодня декларируется в рамках потенциального совместного сотрудничества России и Узбекистана, будет реализован, то Узбекистан станет единственным государством в регионе, которое эксплуатирует АЭС. Это станет существенным толчком для высокотехнологичного развития государства в целом.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Участники акции протеста в Бишкеке
Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста
Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” показали на видео
Минобороны РФ опубликовало кадры испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться