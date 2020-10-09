Докучаева: распределение квот на РВП должно быть понятным для мигрантов

Заместитель директора Института стран СНГ, заведующая отделом диаспоры и миграции Александра Докучаева пояснила, в чем недостатки нынешнего порядка распределения квот и какие изменения в законодательстве планируется внести для повышения прозрачности системы.

Российские сенаторы одобрили закон, дающий правительству право распределять квоты в регионах на проживание иностранцев и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки.

Радио Докучаева о региональных квотах для мигрантов

"Квота будет утверждаться правительством с подачи региона. Выделенная на год квота будет распределена по месяцам, а само заявление на квоту будет рассматриваться комиссией в регионе. При этом предусмотрено, что решение должна принимать специальная комиссия, которая будет действовать по общему четкому алгоритму. Это позволит избежать ситуации, когда подающие заявку на квоту порой даже не знают своего статуса, если их нет в списке, как и причину отказа", - пояснила Докучаева.

Она добавила, что в случае принятия нового порядка будет проще выяснить судьбу конкретного заявления и люди смогут четко понимать, на что им рассчитывать.

"Подход и порядок распределения квот должен быть единообразным, но, безусловно, условия и количественные показатели в разных регионах будут отличаться. Везде своя специфика: где-то нужно больше иностранной рабочей силы, где-то меньше. Требуются и разные кадры. Все это будет прописываться в каждом субъекте, после чего местные власти уже будут обращаться за этой квотой с обоснованием в правительство", — добавила Докучаева.

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