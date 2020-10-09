Докучаева: распределение квот на РВП должно быть понятным для мигрантов

Российские сенаторы одобрили закон, дающий правительству право распределять квоты в регионах на проживание иностранцев и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки.
"Квота будет утверждаться правительством с подачи региона. Выделенная на год квота будет распределена по месяцам, а само заявление на квоту будет рассматриваться комиссией в регионе. При этом предусмотрено, что решение должна принимать специальная комиссия, которая будет действовать по общему четкому алгоритму. Это позволит избежать ситуации, когда подающие заявку на квоту порой даже не знают своего статуса, если их нет в списке, как и причину отказа", - пояснила Докучаева.
Она добавила, что в случае принятия нового порядка будет проще выяснить судьбу конкретного заявления и люди смогут четко понимать, на что им рассчитывать.
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