Эксперт: Škoda в Узбекистане не намерена конкурировать с местными авто

В Узбекистане начнут продавать автомобилей Škoda — внедорожник Kodiaq. По мнению независимого автоэксперта Алексея Шарапов, этот сегмент вряд ли будет конкурировать с продукцией местного автозавода, так как рассчитан на более состоятельных покупателей.

Радио Автоэксперт: Skoda в Узбекистане - это премиум сегмент, чтобы не конкурировать с местными

"Внедорожник Kodiaq - это современная и недешевая машина. Она и в России стоит немалых денег, а в Узбекистане, думаю, будет еще дороже. Если примерить ценник в более чем 500 миллионов сумов, то это стопроцентный премиум-класс для этого региона. Почему не взяли ту же Skoda Rapid, например, не совсем ясно. Возможно, что автоконцерн намеренно не стал вступать в прямую конкуренцию с автомобилями UzAuto, предложив изначально более дорогой продукт", — пояснил Шарапов Sputnik Узбекистан.

Продажи внедорожника в двух комплектациях от именитого бренда планируется начать уже в октябре. По мнению автоэксперта, машина явно рассчитана не на массового потребителя.

По его оценкам, вряд ли стоит ожидать слишком высоких продаж этой машины на узбекском рынке как минимум из-за высокой стоимости. Зато у обеспеченных категорий граждан появится более широкий выбор авто.