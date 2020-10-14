Куртов: членство в совете ООН по правам человека обязывает не потерять лицо

Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов рассказал о том, как повлияет факт членства Узбекистана в Совете ООН по правам человека на развитие республики.

Радио Куртов: членство в совете ООН по правам человека обязывает не потерять лицо

Узбекистан впервые в своей современной истории избран в Совет ООН по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики. Кроме Узбекистана, в совет на следующие три года были избраны еще 14 стран: Россия, Украина, Великобритания, Франция, Китай, Боливия, Габон, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан и Сенегал.

Совет по правам человека - одна из структур ООН относительно недавно появившееся как самостоятельное учреждение.

Нельзя сказать, что членство в нем дает какие-то особые привилегии, но сам факт избрания косвенно свидетельствует о том, что в Узбекистане произошли перемены позитивного характера. считает спикер.

По словам Куртова, если раньше сферу защиты прав человека критиковали с трибуны ООН, то сейчас заметны перемены и во внешней политике, и в экономике.

Членство Узбекистана в Совете ООН по правам человека будет способствовать тому, что тренд на улучшение ситуации с правами человека в республике будет укрепляться, считает эксперт.