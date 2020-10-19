Не одними молитвами: Аббясов о помощи мигрантам в мечетях России

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель Главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал о помощи трудовым мигрантам, оказавшимся в трудной ситуации на территории России.

Радио Аббясов: мечети в РФ давно стали центрами поддержки мигрантов

"У нас очень много трудовых мигрантов среди прихожан. Мы не только помогаем им непосредственно в духовном плане, но и часто консультируем по каким-то вопросам. За последние пять-семь лет мечети в России превратились в своего рода центры поддержки. Люди приходят за советом, когда их обманули, или им нужна помощь в трудоустройстве. Очень много, к сожалению, стало обращений в связи с погребением родных. Если раньше старались хоронить близких на родине, то из-за пандемии и закрытых границ этой возможности нет. Мы с этой стороны тоже помогаем, очень много требуется людей для этого", — пояснил Аббясов.

В сложный период пандемии коронавруса сотни тысяч трудовых мигрантов, которые не смогли или не захотели вернуться на родину, оказались в непростой ситуации. В России центрами поддержки таких людей стали мечети, куда приходят верующие не только за духовной помощью, но и за вполне реальной и материальной.

Он добавил, что в отдельных регионах страны мусульманские общины активно взаимодействуют с местными властями, решая насущные и острые проблемы мигрантов. Это позволяет эффективно находить проблемные точки и минимизировать негативное влияние. Такая координация существенно облегчает жизнь приезжим. Многие мигранты находят работу благодаря помощи мечетей и региональных властей.

Подробнее о работе духовенства с приезжими из стран ЦА в этот сложный период слушайте в радиоподксте Sputnik Узбекистан.