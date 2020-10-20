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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook

Богданов: экономика Узбекистана после пандемии останется на плаву благодаря экспорту

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Sputnik Узбекистан
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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, с чем связаны позитивные экономические прогнозы от международных финансовых институтов для стран Азиатского региона, в том числе для Узбекистана.

Радио
Богданов: экономика Узбекистана после пандемии останется на плаву благодаря экспорту

Темпы роста экономики стран Центральной Азии в 2020 году снизятся на 1,7%. Это, по мнению аналитиков, довольно резкий откат по сравнению с прошлогодним темпом роста на уровне 4,9%. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

© Sputnik / Евгений Биятов
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2020 году до 0,6%

Эксперты также сделали прогноз относительно Узбекистана: по их мнению, избежать экономического спада можно, однако темпы прогнозируемого роста ВВП республики остается все же незначительным — всего 0,6% против 5,6% (прошлогодний показатель).

И все же аналитики убеждены, что, в целом, в Азиатском регионе следует ожидать восстановления экономики, хоть оно и не будет таким стремительным. 

"Если посмотреть на всю линейку прогнозов по странам СНГ, по западной части, по Европейским странам, то там везде отрицательные показатели. Российский ВВП минус 2%, а то и 4% по итогам года, скорее всего, будет. Там нет восстановления, и это все эксперты и аналитики связывают с ограничениями во время второй волны коронавируса", — заявил ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов в интервью Sputnik Таджикистан.

В Азиатском же регионе такого не наблюдается. В тех странах, которые ориентированы на экспорт, можно ожидать стабильности, добавил эксперт. 

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
коронавирус, пандемия, Узбекистан, Таджикистан, Экономика



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