Транзитный маршрут из Китая в Узбекистан: чем он выгоден России — Кириллова

Запущено регулярное железнодорожное грузовое сообщение между городом Хэбэй и Ташкентом. Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова уверена, что Узбекистан обладает большим транзитным потенциалом, который полезен и для России.

Первый поезд через логистический хаб Хоргос уже отправился в столицу Узбекистана. Среди грузов - медицинское оборудование, велосипеды и запчасти. Этот транзитный маршрут в рамках проекта "Один пояс - один путь" станет частью расширенной сети, которая свяжет КНР со странами Центральной Азии и Европы.

Радио Транзитный маршрут из Китая в Узбекистан: чем он выгоден России — Кириллова

"Узбекистан, благодаря своему географическому положению, остается одним из ключевых пунктов глобального транспортного коридора. имея огромный транзитный потенциал. Что касается возможной конкуренции товаров, думаю, тут узбекским производителям опасаться нечего, так как большинство грузов из КНР составляют такую продукцию, которая Узбекистаном не производится. Зато обратно в Китай республика может отправлять свои экспортыне товары - ту же сельхозпродукцию или текстиль", — заметила Кириллова.

По мнению российского эксперта, запуск регулярного грузового сообщения вполне укладывается в давнюю стратегию Китая. При этом Узбекистан получит ряд существенных преимуществ.

Для России развитие транспортных коммуникаций также будет выгодно. В первую очередь присмотреться к новым транзитным коридорам стоит российским экспортерам. При создании совместных производств с китайскими компаниями у РФ появится удобный и выгодный маршрут для перевозки оборудования или комплектующих. Также эта система открывает дорогу российским экспортным товарам через ЦА в Афганистан или далее в Китай.

Подробнее об экономическом эффекте этого проекта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.