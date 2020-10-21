Глава РЦНК в Ташкенте: без сохранения родного языка государство исчезнет

Руководитель Русского культурного центра в Узбекистане Сергей Миронов принял участие в торжественной акции, приуроченной к годовщине создания Царскосельского лицея, а также к празднику национального языка. По его словам, язык — фундамент любого государства.

Радио Глава РЦНК в Ташкенте: без сохранения родного языка государство может исчезнуть

"Это один из самых важных праздников для республики. В школах и вузах проходят открытые уроки, посвященные знанию узбекского. Это очень красивый язык, воспитавший не одно поколение поэтов и писателей, которые переводили в том числе и русских классиков. К сожалению, из существующих сегодня в мире порядка шести тысяч языков каждый день исчезают редкие из них. Если государство не будет сохранять родной язык, поддерживать и развивать его, то сама страна может исчезнуть", — подчеркнул Миронов.

В Ташкенте, в сквере имени Пушкина, прошла акция в память о 209 годовщине создания знаменитого Царскосельского лицея. В первом его выпуске был и классик русской литературы. Сегодня же, 21 октября, в Узбекистане отмечается день национального языка.

Он добавил, что сегодня в многонациональном Узбекистане есть все условия для поддержки и изучения нескольких основных языков, на которых говорят местные жители. При этом знание государственного, узбекского языка также необходимо. Неслучайно и Русский научно-культурный центр регулярно включает в свою программу произведения на узбекском языке, а также организует специальные курсы по его изучению.

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