Эксперт разъяснила причины роста ипотечного кредитования в Узбекистане

Эксперт по недвижимости и рынку жилья, старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова рассказала о механизмах, позволяющих уберечь финансы от обесценивания.

Радио Эксперт разъяснила причины роста ипотечного кредитования в Узбекистане

За прошедшие девять месяцев коммерческие банки республики выдали ипотечные кредиты 50 627 физическим лицам в размере 6,4 трлн сумов, что на 1,1 трлн сумов больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в ЦБ.

По словам эксперта, осень считается наиболее продуктивным периодом на ипотечном рынке.

Резкий спрос и россиян, и граждан соседних республик на ипотечное кредитование связан с обесцениванием денег: тогда, когда валюта развивающихся экономик резко девальвируется под различными факторами, вложение тех сбережений, которые еще не потеряли свой вес в квадратные метры представляется очень неплохой инвестицией.

Люди стараются уберечь свои финансы от обесценивания и вложение в свое жилье - это продуктивный механизм, считает Анна Бодрова.

В России сейчас ипотечные ставки достигли исторических минимумов - это тоже подстегивает интерес к кредитованию. На другой чаше весов находится очень низкая платежеспособность населения, потому что бизнес не выдерживает давления пандемии. Однако низкие ставки и страх перед потерей тех денег, которые есть - перевешивает.