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Захарова предупредила о катастрофических последствиях ядерных учений НАТО

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201022/15240074/Zakharova-predupredila-o-katastroficheskikh-posledstviyakh-yadernykh-ucheniy-NATO.html

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедшие в Германии учения "Стойкий полдень", в которых приняли участие немецкие ВВС и их союзники по НАТО.

Радио
Захарова предупредила о катастрофических последствиях ядерных учений НАТО

Военные учения США в Европе с отработкой применения ядерного оружия дестабилизируют обстановку в мире и способны привести к "катастрофическим последствиям", заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Штатовская практика тренировок, связанных с вопросом подготовки и применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, которые не обладают такими вооружениями, является прямым, вопиющим нарушением статей 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия, а это подрывает его жизнеспособность", — сказала Захарова.

По ее словам, данная проблема имеет только одно решение — это возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию, ликвидация соответствующей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других государств, и отказ от проведения учений, связанных с вопросами подготовки и применения ядерного оружия личным составом ВС государств, не обладающих такими вооружениями.

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.

Теги:
военные учения, учения, Германия, США, НАТО, Россия, МИД РФ, МИД России, Мария Захарова



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