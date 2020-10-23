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Аналитик финансовой группы Калита-финанс Дмитрий Голубовский
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Финансовый аналитик озвучил хорошие и плохие новости для узбекской экономики

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Sputnik Узбекистан
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Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, какие риски ожидают узбекскую экономику в ближайшие полгода на фоне падения курса российского рубля по отношению к доллару.

Радио
Финансовый аналитик озвучил хорошие и плохие новости для узбекской экономики

Накануне глава ЦБ Узбекистана заявил, что волатильность курса российского рубля отразится на экономике республики в конце 2020—начале 2021 года.

В первую очередь с этим связано снижение объемов денежных переводов из РФ. В январе-сентябре объем переводов из России снизился на 11 процентов. Здесь свою роль сыграло ослабление курса рубля.

"Безусловно, все, что происходит в России, отражается на всех ее торговых партнерах, потому что если считать в долларах - у нас международная валюта — это доллар, падение рубля - это падение спроса. Рост рубля - это рост спроса", - отметил Голубовский.

Рост российской экономики - это рост, в том числе рост доходов тех граждан Узбекистана, которые работают в РФ. Суть в том, подчеркнул спикер в интервью Sputnik Узбекистан, что колебания рубля создают риски для притока капитала в узбекскую экономику. Это не такой большой фактор для Узбекистана, но заметный.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Как курс рубля скажется на жизни в России

"Приятная новость для всех торговых партнеров России - рубль сейчас находится у верхней планки, я имею ввиду курс доллара к рублю, т. е. девальвации еще большей, чем она сейчас произошла, в ближайшие один-два квартала не будет, потому что в курс рубля сейчас заложено очень много политических рисков, грубо говоря: Навальный умер, Байден победил, ввел санкции против госдолга - все эти страшилки — они уже в курсе есть", - продолжил эксперт.

Тот курс, который сейчас, — это не предел падения, предупреждает финансовый аналитик, может быть и хуже, но не в ближайшие полгода.




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