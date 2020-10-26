Пациенты с какой группой крови чаще всего заболевают COVID — ответ вирусолога

Взаимосвязь группы крови и уязвимости к коронавирусу обсуждается почти полгода, отметил врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Радио Пациенты с какой группой крови чаще всего заболевают COVID — ответ вирусолога

"Действительно, вторая группа крови считается группой повышенного риска: значительная часть заболевших — люди со второй группой", — объяснил специалист в беседе со Sputnik Литва.

Согласно исследованиям, меньше всего инфицированных выявлено среди людей с первой группой крови.

Сейчас ученые и медики продолжают изучать этот механизм, добавил Альтштейн.

По его словам, данная статистика носит чисто количественный характер, различия по группе крови носят только характер восприимчивости к заражению коронавирусом.

Ранее специалисты ответили на вопрос, являются ли дети разносчиками коронавируса. Изначально, когда стало известно, что малыши болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые.

Однако было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей.