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Анатолий Альштейн
из личного архива Анатолия Альштейн

Пациенты с какой группой крови чаще всего заболевают COVID — ответ вирусолога

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Sputnik Узбекистан
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Взаимосвязь группы крови и уязвимости к коронавирусу обсуждается почти полгода, отметил врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Радио
Пациенты с какой группой крови чаще всего заболевают COVID — ответ вирусолога
"Действительно, вторая группа крови считается группой повышенного риска: значительная часть заболевших — люди со второй группой", — объяснил специалист в беседе со Sputnik Литва.

Согласно исследованиям, меньше всего инфицированных выявлено среди людей с первой группой крови.

Сейчас ученые и медики продолжают изучать этот механизм, добавил Альтштейн. 

© Sputnik / Георгий Зимарев
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По его словам, данная статистика носит чисто количественный характер, различия по группе крови носят только характер восприимчивости к заражению коронавирусом.

Ранее специалисты ответили на вопрос, являются ли дети разносчиками коронавируса. Изначально, когда стало известно, что малыши болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. 

Однако было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей.

Теги:
здоровье, кровь, пандемия, коронавирус



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