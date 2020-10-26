Пациенты с какой группой крови чаще всего заболевают COVID — ответ вирусолога

"Действительно, вторая группа крови считается группой повышенного риска: значительная часть заболевших — люди со второй группой", — объяснил специалист в беседе со Sputnik Литва.
Согласно исследованиям, меньше всего инфицированных выявлено среди людей с первой группой крови.
Сейчас ученые и медики продолжают изучать этот механизм, добавил Альтштейн.
По его словам, данная статистика носит чисто количественный характер, различия по группе крови носят только характер восприимчивости к заражению коронавирусом.
Ранее специалисты ответили на вопрос, являются ли дети разносчиками коронавируса. Изначально, когда стало известно, что малыши болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые.
Однако было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей.