Являются ли дети разносчиками коронавируса - ответ Роспотребнадзора

Напомним, первоначально, когда стало известно, что малыши болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Школьники не являются активными разносчиками коронавируса, сообщил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

"В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал Тотолян.

Напомним, первоначально, когда стало известно, что малыши болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые.

Как пояснил эксперт, вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Основные "входные ворота" — рецептор ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. У детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых.

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Эпидемиолог добавил, что даже при заражении COVID-19 этого вируса в организме детей немного. Так как у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим. Из-за этого он гораздо в меньшей степени является разносчиком инфекции, чем взрослый.