Кто одержит победу на президентских выборах США ― ответил Анатолий Вассерман

Точно ответить, кто одержит победу нельзя, "по этому поводу есть не столько уверенность, сколько надежда", отметил собеседник Sputnik.
"Я исхожу из того, что политическая линия Трампа намного полезнее и для США, и для всего мира, чем линия Байдена. Но, во-первых, в нынешних обстоятельствах Байдена активно поддерживает Китай, потому что цель Трампа ― оградить собственное промышленное производство ― естественно, бьет по Китаю, чья экономика поднялась именно благодаря переносу значительной части промышленного производства из США в Китай", ― заявил Вассерман.
По его словам, поддержку и позицию Китая в этом вопросе нельзя недооценивать. Та линия, которую проводит Трамп, выгодна в целом для США и для производственников, однако крайне невыгодна для торговцев, считает эксперт.
"А демократическая партия еще с начала 60-х годов поддерживает интересы именно торговцев, поэтому все торговцы информацией от именитых актеров до интернет-магнатов именно за Байдена, поэтому, например, ссылки на статьи, компрометирующие Байдена, вычеркиваются из большей части соцсетей и поисковых систем", ― продолжил Вассерман.
В целом, сейчас расклад сил такой: та прослойка, которая влияет на формирование общественного мнения в США, сейчас выступает за Байдена. Но не стоит забывать, что в 2016-м эта же прослойка активно поддерживала демократа Хиллари Клинтон. И это не помешало Трампу одержать победу, заключил аналитик.
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