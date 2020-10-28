Эксперт объяснил, как можно облегчить условия трудовым мигрантам в РФ

По словам эксперта, в период начала пандемии в России работало около 2,3 млн трудовых мигрантов, но сейчас многие из них лишились работы или находятся в поисках лучших условий.
Как сообщает Московский, база для трудоустройства мигрантов, которые поедут на работу в РФ после того, как будут сняты имеющиеся ограничения на въезд, в данный момент особо актуальна и необходима.
Далее специалист в области миграции отмечает, что прежде всего необходимо обратить внимание на российское законодательство.
"Речь идет прежде всего о том, чтобы снять выдворение иностранных граждан за два любых административных правонарушения. Избыточные запретительные меры наносят колоссальный вред не только рынку труда и иностранным гражданам, но и экономике РФ", - говорит Московский.
Далее эксперт добавил, что облегчение приема в российское гражданство, в частности, по программе переселения соотечественников также значительно облегчит жизнь людей во время трудоустройства.
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