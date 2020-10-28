Эксперт объяснил, как можно облегчить условия трудовым мигрантам в РФ

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский рассказал, что нужно сделать для создания комфортных условий иностранным рабочим.

Радио Эксперт объяснил, как можно облегчить условия трудовым мигрантам в РФ

По словам эксперта, в период начала пандемии в России работало около 2,3 млн трудовых мигрантов, но сейчас многие из них лишились работы или находятся в поисках лучших условий.

Как сообщает Московский, база для трудоустройства мигрантов, которые поедут на работу в РФ после того, как будут сняты имеющиеся ограничения на въезд, в данный момент особо актуальна и необходима.

Далее специалист в области миграции отмечает, что прежде всего необходимо обратить внимание на российское законодательство.

"Речь идет прежде всего о том, чтобы снять выдворение иностранных граждан за два любых административных правонарушения. Избыточные запретительные меры наносят колоссальный вред не только рынку труда и иностранным гражданам, но и экономике РФ", - говорит Московский.

Далее эксперт добавил, что облегчение приема в российское гражданство, в частности, по программе переселения соотечественников также значительно облегчит жизнь людей во время трудоустройства.

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