Юшков назвал плюсы и минусы перехода Узбекистана к новому рынку электроэнергии

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему для республики важно провести эту реформу.

Радио Юшков назвал плюсы и минусы перехода Узбекистана к новому рынку электроэнергии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил начать поэтапный переход к конкурентному рынку электроэнергии.

Глава государства дал указание привлечь иностранных специалистов в правления и наблюдательные советы предприятий для содействия процессу трансформации.

Здесь основной момент — это сохранение работоспособной системы электроэнергетики. Для этого нужно обновить мощности и привлечь деньги, считает ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, возможно, не совсем верно проводить подобную модернизацию полностью за счет государства, поэтому привлечение опыта РФ в этом плане — весьма полезно.

"Россия тоже в свое время разделила РАО "ЕЭС", продала ее части в области генерации, то есть, в производстве электроэнергии, создала тот самый оптовый рынок, о чем сейчас говорит и Узбекистан. Речь идет о том, чтобы компании конкурировали и чтобы в них пришли инвесторы, которые ради конкуренции строили бы новые электростанции и получали бы возврат своих инвестиций", — заявил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

Однако здесь может быть один неприятный момент для потребителя: инвестор приходит туда, где он может заработать. Соответственно, создание оптового рынка скорее всего приведет к повышению цен на электроэнергию.

Между тем важно понимать, что если постоянно сдерживать рост цен, то в итоге это приведет к застою.

"Все это закончится тем, что годами не будет происходить никаких обновлений, износ будет расти. Потом вы столкнетесь с проблемой надежности энергоснабжения, когда у вас будет отсутствовать электроэнергия целый день или ее будут давать на пару часов. Это мы тоже на постсоветском пространстве проходили", — продолжил Юшков.

По его мнению, важно найти баланс между надежностью при помощи привлечения частных инвестиций и цены электроэнергии.

Какой-то минимум доходности должен быть, но это не должен быть только "рынок продавца". Интересы потребителя тоже должны учитываться, считает эксперт.

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