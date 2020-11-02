Атомная конкуренция: эксперт о том, почему Ташкент за ядерное разоружение

Радио Радиоактивная конкуренция: эксперт объяснил, почему Ташкент за ядерное разоружение

По мнению эксперта, вся Центральная Азия и Узбекистан в частности давно и последовательно придерживается стратегии глобального ядерного разоружения, поэтому в инициативе Шавката Мирзиёева нет ничего удивительного. Ташкент в этом смысле преследует сразу две глобальных цели - сохранение безопасности и экономические перспективы.

"Дело в том, что Центральная Азия находится в довольно опасном соседстве с такими ядерными державами, как Индия, Китай и Пакистан. Если, не дай бог, начнется глобальный конфликт с применением ядерного оружия, то там накроет весь регион. Разумеется, и Узбекистан, и Казахстан и другие страны ЦА заинтересованы в максимальном ядерном разоружении, чтобы обеспечить свою безопасность", — подчеркнул Анпилогов.

Второй мотив подобных инициатив - экономический. Страны региона, прежде всего, Узбекистан, обладают богатыми залежами урана, который не только используется при производстве оружейного сырья, но, в первую очередь, в качестве топлива для электростанций. Этот аспект, безусловно, понимают и в Ташкенте, и в Нур-Султане.

"Это своего рода ядерная конкуренция. Цель государств ЦА сделать так, чтобы доля военного использования радиоактивных металлов снижалась, а мирное применение - росло. На этом поле страны с большими залежами этих полезных ископаемых будут ведущими поставщиками топлива для АЭС, при этом обезопасив себя от тяжелых последствий применения ядерного оружия", — заключил эксперт.

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