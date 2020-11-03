"Никто из них не признает победу друг друга": политолог о Трампе и Байдене

Декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров предположил, как могут развернуться события в США во время президентских выборов.

Радио "Никто из них не признает победу друг друга": политолог о Трампе и Байдене

По мнению эксперта, сегодня очень трудно ориентироваться на традиционные источники, которые ранее помогали определить кандидата на пост президента во время проведения избирательных кампаний.

Как сообщает Сидоров, в 2016 году провалилось 80% экспертного сообщества. Согласно проведенным социологическим опросам, публикациям и данным научно-аналитических центров, должна была выиграть Клинтон, но одержал победу Трамп, вспоминает политолог.

"Сейчас многие соцопросы так или иначе являются агитационными в этой борьбе, то есть это в принципе пропагандистский материал, который направлен на то, чтобы сменить Трампа и привести любого человека", - поясняет эксперт.

Если в 2008 году Обама был действительно фигурой, своеобразным проектом, который победил, а в 2016 - это была первая баллотирующаяся женщина, то сегодня в Штатах нет другого кандидата кроме Трампа, считает исследователь.

"Все избиратели - они "за" или "против" Трампа. Байден, на мой взгляд, как персона особо не рассматривается. Даже Национальный комитет демократической партии зачастую утверждает, что он, может, не так хорош, но это все равно лучше, чем Трамп", - говорит Сидоров.

Сама избирательная кампания грязная, но этим и весьма интересная, подчеркнул ученый. Она показывает тот раскол, который существует в американском обществе, и он не закончится 3 ноября, а будет продолжаться, добавил эксперт.

По словам политолога, все ведущие американские аналитики говорят о том, что американское общество переживает сложные трансформации, и раскол внутри него достаточно глубокий.

"Общество, которое действительно было образцом в известной степени демократии и открытости, сейчас превращается в некое подобие тоталитарного закрытого общества, где вообще нельзя сказать слово, то есть необходимо быть политкорректным", - рассуждает Андрей Сидоров.

Как считает эксперт, сторонники двух кандидатов готовы к прямым столкновениям и утром 4 ноября это не закончится. Никто из них не признает победу друг друга - они начнут разбираться либо на улицах, либо в судах, отмечет политолог.

По его мнению, третьего числа на избирательные участки придут в большей степени республиканцы и, скорее всего, по подсчету голосов будет побеждать Трамп. Но при таком исходе неизвестно, как отреагируют демократы, подчеркивает ученый.

"Идя на второй срок, он может применить конституционное положение и Американское законодательство, которое позволит задействовать федеральные силы, включая армию, чтобы подавить протесты", - предполагает спикер.

Это не будет решено в ночь с 3 на 4 ноября, а растянется на полтора месяца, так как здесь есть фактор улицы, а его предсказать очень сложно, заключил Сидоров.

Подробный комментарий слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.