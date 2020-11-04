Притчин: Узбекистану есть, что предложить своему соседу Казахстану

Радио Притчин: Узбекистану есть, что предложить своему соседу Казахстану

Притчин отметил, что Казахстан — важное звено в региональной экономике и торговле.

"Если говорить про треугольник Россия—Казахстан—Узбекистан, то здесь важно понимать, что Казахстан является естественным мостом, хабом, через который происходит экономическая активность и взаимодействие между Россией и Узбекистаном. Особенно на нынешнем этапе. Мы видим, что и торговля развивается, и взаимные инвестиции, и проекты растут. Поэтому у РФ с Узбекистаном тот единственный мост, который связывает — это Казахстан. В этом треугольник", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, в целом, логично, что Узбекистан в перспективе рассматривал бы возможность присоединения к ЕАЭС для создания полноценного экономического блока в Центральной Азии.

Притчин также отдельно остановился на узбекско-казахских отношениях. По мнению специалиста, очевидно, что здесь есть определенные перспективы реализации синергии.

"В целом, если посмотреть по линейке производимых в Узбекистане товаров, то она гораздо шире, чем в том же Казахстане, поэтому Узбекистану есть, что предложить Казахстану. У Казахстана тоже есть возможности для закрытия каких-то ниш и при этом использования своего транзитного потенциала для того, чтобы наращивать экономическое сотрудничество", — заключил эксперт.

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