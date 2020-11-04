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Бахтиёр Эргашев
Facebook / Институт стратегических и межрегиональных исследований

Эргашев о новом положении для предприятий с госдолей: это очень верный шаг

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201104/15323300/Ergashev-o-novom-pravile-dlya-predpriyatiy-s-gosdoley-eto-ochen-vernyy-shag.html

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев объяснил, верно ли было обязывать предприятия с государственной долей раскрывать свои финансовые показатели.

Радио
Эргашев о новом положении для предприятий с госдолей: это очень верный шаг

Правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому отныне все предприятия с долей государства 50% и более обязаны раскрывать на официальных сайтах учредителей основную информацию и финансово-экономические показатели своей деятельности. 

Калькулятор
Pixabay
Предприятия с госдолей обязали раскрывать свои финансовые показатели — перечень

Это вполне логичный шаг, направленный на оптимизацию структуры экономики страны, отметил директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев. 

По его словам, проблема была в том, что общество (эксперты, граждане) было лишено возможности публичного ознакомления с этими показателями. Сейчас же формируется система, при которой информация публикуется в открытом доступе, добавил эксперт.

"Может, стоило бы создать единый портал, куда буду закачивать требуемые показатели финансово-экономической деятельности предприятий. Чтобы не было сотен и тысяч новых сайтов. <...> Я бы туда эту информацию просто закачивал, и все было бы нормально. И не требовалось бы создавать новый сайт или же модернизировать существующий для этих предприятий. В любом случае, даже если нужно будет сделать новый сайт, то его создание и функционирование — не самая большая статья расходов. Это не потребует больших затрат", — подчеркнул Эргашев в интервью Sputnik Узбекистан.

Он также отметил, что при решении этого вопроса Узбекистан изучил опыт других стран, в том числе Казахстана. 

Полный комментарий слушайте в аудиозаписи. 

Теги:
государство, предприятия, правительство, Экономика, Узбекистан



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