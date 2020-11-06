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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Юшков: дело близится к началу достройки "Северного потока-2"

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20201106/15335767/Yushkov-delo-blizitsya-k-nachalu-dostroyki-Severnogo-potoka-2.html

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал передвижение еще двух российских судов на базу "Северного потока-2", в немецкий порт Мукран.

Речь идет о многофункциональном судне обеспечения "Морспасслужбы" "Артемис Оффшор" и судне снабжения "Газпром флота" для работ с плавучими буровыми установками "Остап Шеремет".

Радио
Юшков: дело близится к началу достройки "Северного потока-2"

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что дело близится к началу достройки "Северного потока-2".

"Хотя до сих пор полный перечень судов, которые будут достраивать проект, остается интригой. Основным трубоукладчиком, видимо, станет "Академик Черский". А вот по поводу судов снабжения определенности, наверное, еще нет, — сказал Юшков в эфире радио Sputnik. — Все суда окажутся под санкциями США, но "Газпрому" важнее достроить проект".

По словам эксперта, осталось не так много: "один участок около 50-60 километров, другой — чуть больше".

"Поэтому все они сейчас, видимо, загрузятся трубами и пойдут достраивать", — сказал Юшков.

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Из Мукрана все суда выйдут под завязку загруженными трубами, предположил он.

"Все, кто будет подвозить к трубоукдадчику трубы, топливо, как-то еще содействовать в достройке, попадают под санкции. Без страховки судну сложно будет заходить в порт и забирать новые партии труб. Поэтому и возникает вопрос, можно ли одной волной все загрузить, чтобы второй раз не заходить в Мукран за трубами", — объяснил Игорь Юшков.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
газопровод, США, Россия, Германия, Северный поток - 2



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