21:28 17 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков
© Sputnik / Нина Зотина

Важно создать сеть русских школ: Примаков о российском образовании в СНГ

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/11/15422474.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201117/15424253/Vazhno-podderzhivat-chastnye-initsiativy-Primakov-o-rossiyskom-obrazovanii-v-SNG.html

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, каким образом должно происходить продвижение русского языка на заграничной территории.

Радио
Важно поддерживать частные инициативы: Примаков о российском образовании в СНГ

По словам эксперта, образование в странах СНГ должно проходить и на русском языке, иначе он постепенно растворится и уйдет. 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Российское образование в Узбекистане: где и как поступить

Как считает специалист, в странах дальнего зарубежья при продвижении русского языка важно учитывать уровень его сложности, поэтому привлекать аудиторию надо в том числе образовательными курсами на национальных языках.

"Нам необходимо не столько экспортировать наше образование, привлекая студентов иностранных к нам, а обучать их за границей", - отметил Примаков. 

Для этого важно создать сеть российских русских школ и укреплять межвузовское взаимодействие, добавил руководитель Россотрудничества.

"Нам нужно поддерживать общественные и частные инициативы в сфере образования. Пусть еще больше будет школ, необязательно с преподаванием на русском языке, но с преподаванием русского языка. Эти школы вполне могут быть частными", - сказал спикер. 

По мнению главы российского агентства, Россотрудничество обязано поддерживать в том числе и частную инициативу.

Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
© Sputnik
Филиалы, вузы квоты — сколько узбекистанцев учатся в РФ

"Если кто-то решит открыть коммерческую школу, где будет проходить преподавание русского языка и предметов в соответствии с нашей программой, и эта школа будет коммерчески успешным проектом, значит кто-то еще придет на этот рынок ", - подчеркнул эксперт.

Продвижение нашего образования должно происходить на заграничной территории в абсолютно любой форме, заключил Примаков.

Подробный комментарий специалиста можно прослушать в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
школы, Узбекистан, Образование, Евгений Примаков, Россотрудничество



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Песок и северное сияние: лучшие пейзажи со всего мира - фотолента
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах в НКР
Что жители Еревана думают о российских миротворцах в Карабахе — опрос
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться