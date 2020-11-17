Важно создать сеть русских школ: Примаков о российском образовании в СНГ

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, каким образом должно происходить продвижение русского языка на заграничной территории.

Радио Важно поддерживать частные инициативы: Примаков о российском образовании в СНГ

По словам эксперта, образование в странах СНГ должно проходить и на русском языке, иначе он постепенно растворится и уйдет.

Как считает специалист, в странах дальнего зарубежья при продвижении русского языка важно учитывать уровень его сложности, поэтому привлекать аудиторию надо в том числе образовательными курсами на национальных языках.

"Нам необходимо не столько экспортировать наше образование, привлекая студентов иностранных к нам, а обучать их за границей", - отметил Примаков.

Для этого важно создать сеть российских русских школ и укреплять межвузовское взаимодействие, добавил руководитель Россотрудничества.

"Нам нужно поддерживать общественные и частные инициативы в сфере образования. Пусть еще больше будет школ, необязательно с преподаванием на русском языке, но с преподаванием русского языка. Эти школы вполне могут быть частными", - сказал спикер.

По мнению главы российского агентства, Россотрудничество обязано поддерживать в том числе и частную инициативу.

"Если кто-то решит открыть коммерческую школу, где будет проходить преподавание русского языка и предметов в соответствии с нашей программой, и эта школа будет коммерчески успешным проектом, значит кто-то еще придет на этот рынок ", - подчеркнул эксперт.

Продвижение нашего образования должно происходить на заграничной территории в абсолютно любой форме, заключил Примаков.

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