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Иосиф Линдер
© Foto : Из личного архива Иосифа Линдера

Иосиф Линдер: в век "террористической пандемии" главное — это сотрудничество

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201118/15431786/Linder-v-vek-terroristicheskoy-pandemii-glavnoe--eto-sotrudnichestvo.html

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер рассказал о главных принципах безопасности и постулатах в вопросе противодействия терроризму.

Радио
Линдер: в век "террористической пандемии" главное — это сотрудничество

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что с начала 2020 года силовики стран СНГ ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций.

Также, по его словам, пресечена деятельность более 160 активных функционеров международных террористических организаций.

ЦОС ФСБ РФ
Более 20 ячеек террористов были ликвидированы в СНГ с начала года

Из них выдворены из страны — 110, привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства — 18, осуждены — свыше 40 лиц.

По мнению президента Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифа Линдера, мы живем в эпоху "террористической пандемии". 

Отличие от пандемии COVID-19 в том, что террористическая началась намного раньше. 

"Когда мы говорим слово "пандемия", значит, что эта ситуация — постоянная. Эпидемии бывают сезонными, пандемия — глобальна. Она никуда не исчезнет. Она может затухать, может активизироваться, но она никуда не исчезает. В данном вопросе любая страна, которая хочет защитить свое население, должна постоянно наращивать силы в плане профилактики противодействия всем видам террористических угроз", — считает Линдер.

Он отметил, что даже при отличных результатах останавливаться на достигнутом неверно.

Необходимо работать по всем направлениям "тотально и непрерывно" — это основные принципы безопасности.

Силуэт вооружённого боевика
AMER ALMOHIBANY / AFP
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В этом деле очень важно сотрудничество, заявил Линдер. 

"Каждая страна имеет свою систему противодействия террористическим угрозам в зависимости от специфики страны, региона и наиболее актуальных угроз, которые фиксируются в концепции нацбезопасности каждого государства. Помимо международных связей, в том числе в рамках ОДКБ, существуют еще и двусторонние связи каждого из членов ОДКБ. Это позволяет оперативно обмениваться важной информацией, проводить совместные мероприятия и передавать "эстафетную палочку" по разработке тех или иных комбинаций своим партнерам по международным соглашениям", — отметил он.

Это в том числе касается государств, отношения которых бывают крайне нестабильны. 

Взаимодействие между спецслужбами различных стран вне зависимости от заявлений политических лидеров и накала холодной войны — это важнейшее условие существования современной геополитической карты, подчеркнул Линдер. 

Полный комментарий слушайте в аудиозаписи. 

Теги:
Террористы, Борьба с терроризмом, Николай Патрушев, СНГ



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