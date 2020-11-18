Иосиф Линдер: в век "террористической пандемии" главное — это сотрудничество

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер рассказал о главных принципах безопасности и постулатах в вопросе противодействия терроризму.

Радио Линдер: в век "террористической пандемии" главное — это сотрудничество

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что с начала 2020 года силовики стран СНГ ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций.

Также, по его словам, пресечена деятельность более 160 активных функционеров международных террористических организаций.

Из них выдворены из страны — 110, привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства — 18, осуждены — свыше 40 лиц.

По мнению президента Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифа Линдера, мы живем в эпоху "террористической пандемии".

Отличие от пандемии COVID-19 в том, что террористическая началась намного раньше.

"Когда мы говорим слово "пандемия", значит, что эта ситуация — постоянная. Эпидемии бывают сезонными, пандемия — глобальна. Она никуда не исчезнет. Она может затухать, может активизироваться, но она никуда не исчезает. В данном вопросе любая страна, которая хочет защитить свое население, должна постоянно наращивать силы в плане профилактики противодействия всем видам террористических угроз", — считает Линдер.

Он отметил, что даже при отличных результатах останавливаться на достигнутом неверно.

Необходимо работать по всем направлениям "тотально и непрерывно" — это основные принципы безопасности.

В этом деле очень важно сотрудничество, заявил Линдер.

"Каждая страна имеет свою систему противодействия террористическим угрозам в зависимости от специфики страны, региона и наиболее актуальных угроз, которые фиксируются в концепции нацбезопасности каждого государства. Помимо международных связей, в том числе в рамках ОДКБ, существуют еще и двусторонние связи каждого из членов ОДКБ. Это позволяет оперативно обмениваться важной информацией, проводить совместные мероприятия и передавать "эстафетную палочку" по разработке тех или иных комбинаций своим партнерам по международным соглашениям", — отметил он.

Это в том числе касается государств, отношения которых бывают крайне нестабильны.

Взаимодействие между спецслужбами различных стран вне зависимости от заявлений политических лидеров и накала холодной войны — это важнейшее условие существования современной геополитической карты, подчеркнул Линдер.

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