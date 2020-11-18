Когда специально создаешь хит на все времена, жди провала — Фаррух Закиров

Легендарному ансамблю "Ялла" исполняется 50 лет. Песни, созданные полвека назад, до сих пор поет и стар и млад. В чем секрет успеха и как написать шлягер на все времена - об этом рассказал создатель группы, народный артист Узбекистана Фаррух Закиров.

В филиале МГУ состоялась церемония награждения победителей онлайн-конкурса на исполнение песен знаменитого ансамбля "Ялла". Студенты, каждый по-своему, попытались передать энергетику и настроение тех песен, ставших давно народными. В этом году группе исполняется 50 лет, но их произведения остаются вечно молодыми.

Радио Фаррух Закиров рассказал, что нужно, чтобы получился хит на все времена

"Все зависит от того, какие эмоции человек испытывает, как он их транслирует через свое творчество. Если он угадал с настроением слушателя, сумел донести то, что чувствует на самом деле сам, то и песня его живет долгие годы. А если начинаешь специально вычислять, как сделать, чтобы получился хит, который нравится всем, это изначально обречено на провал", — уверен Фаррух Закиров.

По словам основателя "Яллы" — народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова, залог успеха в искренности и открытости при создании очередной композиции.

По его словам, музыка не стоит на месте - появляются новые средства выразительности, новые ритмы и аранжировки. Если все это использовать в меру и со вкусом, то привычные произведения обретают новые краски, получают новую жизнь.

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