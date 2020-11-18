19:21 18 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Конкурс в МГУ, приуроченный к юбилею ансамбля Ялла
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Когда специально создаешь хит на все времена, жди провала — Фаррух Закиров

Радио
Получить короткую ссылку
25210
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/12/15429880.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201118/15432004/Kogda-spetsialno-sozdaesh-khit-na-vse-vremena-zhdi-provala--Farrukh-Zakirov.html

Легендарному ансамблю "Ялла" исполняется 50 лет. Песни, созданные полвека назад, до сих пор поет и стар и млад. В чем секрет успеха и как написать шлягер на все времена - об этом рассказал создатель группы, народный артист Узбекистана Фаррух Закиров.

В филиале МГУ состоялась церемония награждения победителей онлайн-конкурса на исполнение песен знаменитого ансамбля "Ялла". Студенты, каждый по-своему, попытались передать энергетику и настроение тех песен, ставших давно народными. В этом году группе исполняется 50 лет, но их произведения остаются вечно молодыми.

Радио
Фаррух Закиров рассказал, что нужно, чтобы получился хит на все времена
По словам основателя "Яллы" — народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова, залог успеха в искренности и открытости при создании очередной композиции.

"Все зависит от того, какие эмоции человек испытывает, как он их транслирует через свое творчество. Если он угадал с настроением слушателя, сумел донести то, что чувствует на самом деле сам, то и песня его живет долгие годы. А если начинаешь специально вычислять, как сделать, чтобы получился хит, который нравится всем, это изначально обречено на провал", — уверен Фаррух Закиров.

По его словам, музыка не стоит на месте - появляются новые средства выразительности, новые ритмы и аранжировки. Если все это использовать в меру и со вкусом, то привычные произведения обретают новые краски, получают новую жизнь.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.  

Теги:
МГУ имени М.В. Ломоносова, музыка, песни, Ялла, Фаррух Закиров, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Виндсерфинг по-русски: как это делают в Новосибирске - фотолента
Фаррух Закиров: когда молодежь поет твои песни - это истинное счастье для творца
Группе "Ялла" — 50 лет: какие песни ансамбля поет узбекская молодежь — видео
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться