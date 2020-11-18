Когда специально создаешь хит на все времена, жди провала — Фаррух Закиров

В филиале МГУ состоялась церемония награждения победителей онлайн-конкурса на исполнение песен знаменитого ансамбля "Ялла". Студенты, каждый по-своему, попытались передать энергетику и настроение тех песен, ставших давно народными. В этом году группе исполняется 50 лет, но их произведения остаются вечно молодыми.
"Все зависит от того, какие эмоции человек испытывает, как он их транслирует через свое творчество. Если он угадал с настроением слушателя, сумел донести то, что чувствует на самом деле сам, то и песня его живет долгие годы. А если начинаешь специально вычислять, как сделать, чтобы получился хит, который нравится всем, это изначально обречено на провал", — уверен Фаррух Закиров.
По его словам, музыка не стоит на месте - появляются новые средства выразительности, новые ритмы и аранжировки. Если все это использовать в меру и со вкусом, то привычные произведения обретают новые краски, получают новую жизнь.
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