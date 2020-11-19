Почему Россия вкладывает деньги в добычу нефти и газа в Узбекистане — эксперт

РФ не следует терять свое энергетическое влияние в регионе, считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Радио Почему Россия вкладывает деньги в добычу нефти и газа в Узбекистане — эксперт

ВЭБ.РФ в консорциуме с банками-партнерами готов проработать финансирование второго этапа проекта по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сумма кредитных средств оценивается в 650 миллионов долларов.

Комментируя эту новость, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что в Узбекистане, особенно на границе с Казахстаном и Туркменистаном, есть "достаточно значимые геологические структуры, которые могу представлять интерес для дальнейшей геологоразведки и в перспективе — для открытия хороших запасов в первую очередь природного газа".

"Почему туда интересно прийти России? Наверное, это некое восстановление наших энергетических связей со странами Центральной Азии. Надо честно признать: начиная примерно с 2005-2006 годов, когда РФ в силу разных экономических причин охладила свое экономическое взаимодействие в первую очередь с Туркменистаном, на ее место как главного партнера стран региона в энергетике стал приходить Китай. Мы видим, как КНР плотно фактически контролирует всю нефтегазовую отрасль Туркменистана, как значительно ее влияние в Казахстане, как она набирает силу в Узбекистане", — сказал Громов.

России не следует терять свое энергетическое влияние в регионе, считает эксперт. Поэтому участие в геологоразведке и добыче нефти и газа в Узбекистане, софинасирование проектов — это правильное направление, отметил он.

"Также нужно понимать, что экономика Узбекистана растет, увеличивается потребление газа. Более того, этот газ, если позволят объемы добычи, пригодится в том числе и для будущих поставок в Китай. У региона хорошие перспективы, и России целесообразно хотя бы присутствовать в нем, чтобы понимать, как развивается его нефтегазовый потенциал, куда ориентируются потенциальные потоки", — сказал эксперт.

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