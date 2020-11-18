ВЭБ готов поддержать II этап проекта по добыче углеводородов в Узбекистане

ВЭБ.РФ в консорциуме с российскими банками-партнерами готов проработать финансирование второго этапа программы по увеличению добычи углеводородного сырья, реализуемой в Республике Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. ВЭБ в консорциуме с банками-партнерами готов проработать финансирование второго этапа проекта по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, сумма кредитных средств оценивается в 650 миллионов долларов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"ВЭБ.РФ в консорциуме с российскими банками-партнерами готов проработать финансирование второго этапа программы по увеличению добычи углеводородного сырья, реализуемой в Республике Узбекистан. Общий объем запланированных к привлечению кредитных средств оценивается в размере 650 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан между руководством "Узбекнефтегаза" и ВЭБа. Подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян и председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев.

"Республика Узбекистан – один из ведущих партнеров ВЭБ.РФ по целому ряду проектов. При поддержке ВЭБ.РФ уже успешно реализуются проекты по финансированию поставок российской высокотехнологичной продукции в Республику Узбекистан. В рамках работы по укреплению российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества мы с нашими партнерами из Узбекистана заявляем о расширении сотрудничества в области финансирования проектов в нефтегазовой отрасли", - сказал Алгульян, слова которого приводятся в релизе.

ВЭБ откроет "Узбекнефтегазу" кредитную линию до 40 млн евро >>

Напомним, ранее в ноябре ВЭБ и "Узбекнефтегаз" подписали договор об открытии кредитной линии до 40 миллионов евро для финансирования поставок российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг, направленных на модернизацию производственных объектов "Узбекнефтегаза".