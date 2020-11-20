Узбекский ученый: для землетрясений не существует государственных границ

Доктор физико-математических наук, ученый секретарь Института сейсмологии имени Г. А. Мавлянова Ахмаджан Туйчиев рассказал о сотрудничестве ученых Таджикистана и Узбекистана в области сейсмологии.

Радио Узбекский ученый: для землетрясений не существует государственных границ

Для землетрясений не существует государственных границ, поэтому ученые разных стран объединяются для их исследования и прогнозирования, заявил доктор физико-математических наук, ученый секретарь Института сейсмологии имени Г. А. Мавлянова Ахмаджан Туйчиев.

Узбекистан и Таджикистан заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области сейсмологии, который рассчитан на пять лет и может автоматически продлеваться. Документ предусматривает проведение совместных исследований землетрясений в трансграничных зонах.

"Еще один аспект этого договора — совместная работа по составлению карт общих зон сейсмической опасности. Нужно привести все к единому знаменателю. Договор включает обмен данными между республиками", — рассказал Туйчиев.

Доктор физико-математических наук также отметил, что Узбекистан в этой области активно сотрудничает с Россией. Так, Единая геофизическая служба РАН периодически организовывает Школу молодых сейсмологов.

"В прошлом году сессия была проведена в Таджикистане, там присутствовали молодые сейсмологи со всей Центральной Азии, — рассказал Туйчиев. — И мы закупаем приборы для исследований у российских производителей".

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