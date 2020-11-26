Полетаев: Узбекистан создал в РФ аналог онлайн-биржи труда для мигрантов

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев объяснил, как можно улучшить узбекский портал по трудоустройству в России граждан из стран Центральной Азии.

Радио Полетаев: Узбекистан создал в РФ аналог онлайн-биржи труда для мигрантов

По словам эксперта, любую инициативу, направленную на помощь мигрантам можно оценить позитивно, так как все это делается во благо.

"Когда это делает государство, тогда существует какая-то ответственность, мигранты будут доверять ресурсу, который работает как электронная биржа труда", - говорит Дмитрий Полетаев.

Далее глава Центра миграционных исследований предлагает разместить на сайте как можно больше развернутой информации, связанной с безопасностью, противодействием торговле людьми, данные об узбекских и российских НПО, а также инструкцию о подготовке к миграции, памятку с адресами образовательных учреждений, в которых проходят курсы русского языка.

"Должна быть обратная связь, телефон горячей линии, возможность оказания юридической поддержки, публикация законодательства на узбекском языке с пояснениями", - подчеркивает Полетаев.

В заключение спикер отмечает, что развитие по профсоюзной линии связей - это наиболее мощная инициатива, а также отличная возможность для защиты трудовых мигрантов и налаживании межгосударственных отношений, добавил эксперт.

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