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Дмитрий Полетаев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Полетаева

Полетаев: Узбекистан создал в РФ аналог онлайн-биржи труда для мигрантов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201126/15486592/Poletaev-Uzbekistan-sozdal-v-RF-analog-onlayn-birzhi-truda-dlya-migrantov.html

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев объяснил, как можно улучшить узбекский портал по трудоустройству в России граждан из стран Центральной Азии.

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Полетаев: Узбекистан создал в РФ аналог онлайн-биржи труда для мигрантов

По словам эксперта, любую инициативу, направленную на помощь мигрантам можно оценить позитивно, так как все это делается во благо.

"Когда это делает государство, тогда существует какая-то ответственность, мигранты будут доверять ресурсу, который работает как электронная биржа труда", - говорит Дмитрий Полетаев. 

Далее глава Центра миграционных исследований предлагает разместить на сайте как можно больше развернутой информации, связанной с безопасностью, противодействием торговле людьми, данные об узбекских и российских НПО, а также инструкцию о подготовке к миграции, памятку с адресами образовательных учреждений, в которых проходят курсы русского языка.  

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© Foto : Жахонгир Хайитов
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"Должна быть обратная связь, телефон горячей линии, возможность оказания юридической поддержки, публикация законодательства на узбекском языке с пояснениями", - подчеркивает Полетаев.

В заключение спикер отмечает, что развитие по профсоюзной линии связей - это наиболее мощная инициатива, а также отличная возможность для защиты трудовых мигрантов и налаживании межгосударственных отношений, добавил эксперт.

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Теги:
Россия, Узбекистан, Биржа труда, трудовые мигранты



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