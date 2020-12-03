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Асаджон Ходжаев
Sputnik / Дильшода Рахматова

Ходжаев: раньше за одно письмо могли закрыть СМИ — возврата к этому не будет

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Руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Асаджон Ходжаев рассказал, что может улучшить работу как пресс-служб в госорганах, так работников СМИ.

Радио
Ходжаев: раньше за одно письмо могли закрыть СМИ — возврата к этому не будет

По словам эксперта, подтверждение позиции Узбекистана по обеспечению свободы слова и печати - это достаточно сложный процесс. Однако за последние три года в этом направлении наблюдается значительный прогресс, заявил глава АИМК.

"Нам необходимо сделать так, чтобы был налажен постоянный диалог между госорганами и прессой. Сейчас пресса уже стала сильной, независимой, поднимает очень острые злободневные вопросы", - сказал Ходжаев. 

По мнению руководителя агентства, для повышения профессионализма информационных пресс-служб и госорганов необходимо создать больше различных площадок для общения, пресс-конференций, пресс-туров во всех регионах республики.

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"Мы всегда будем стремиться к тому, чтобы на основе такого постоянного диалога расширялась возможность получения информации от госорганов", - подчеркнул спикер.

Также эксперт предложил увеличить количество независимых экспертов, участвующих в обсуждении, чтобы они могли давать внешнюю оценку реформам и проектам в различных отраслях. 

"Мы пришли к тому, что пресса - это очень важный инструмент в дальнейшем развитии общества, и в этом смысле нужен постоянный диалог", - отметил Ходжаев. 

Далее эксперт затронул тему, связанную с рассылкой местным изданиям предупреждающего письма о некорректном освещении событий и ответственности за предоставление неточной информации.

"Это предостережение о возможных ошибках, а не сгущение каких-то красок. Мы жили в тот период, когда одно такое письмо приводило к закрытию издания, сейчас совсем не так. Наоборот, мы хотим предостеречь от различных ошибок", - объяснил Ходжаев. 

Как сообщает эксперт, когда нет постоянного достоверного источника, всегда есть риск получить непроверенную информацию и распространить ее на большую аудиторию, и чаще всего это связано с тем, что госорганы недостаточно хорошо работают в плане открытости для СМИ.

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"Я вам ответственно заявляю, что возврата к предыдущим периодам не будет. Это должна быть определенная текущая работа над существующими ошибками и недочетами - это, я думаю, нормальный объективный процесс", - подчеркнул Ходжаев.

В заключение руководитель АИМК добавил, что для получения объективной достоверной информации необходимо больше времени уделять повышению уровня мастерства как сотрудников пресс-служб в госорганах, так и непосредственно представителей СМИ.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте  Sputnik Узбекистан.

Теги:
мнение эксперта, Асаджон Ходжаев, свобода слова, СМИ



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