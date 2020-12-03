Гусаков о том, насколько запуск ТМЗ в Узбекистане расширит связи с Россией

Старший вице-президент Группы РЭЦ и генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков рассказал детали реализованного в Узбекистане проекта и обозначил ближайшие перспективы двустороннего сотрудничества между государствами.
Ташкентский металлургический завод построен при господдержке России и Узбекистана. Ежегодная мощность предприятия составит полмиллиона тонн продукции.
Какое будущее ждет открывающийся Ташкентский металлургический завод — Гусаков
По словам Никиты Гусакова, новый промышленный объект не только даст дополнительные рабочие места, но и поможет в развитии ряда отраслей — автопрома, строительной сферы и производства бытовой техники.
"это первый проект "под ключ" в металлургическом строительстве, реализованный за рубежом российским EPC-подрядчиком в лице ГК "Метпром". Общий объем финансирования, предоставленного российской стороной, 164 миллиона евро. Соответственно, помимо поставок российского оборудования и производственных линий на стадии строительства после запуска предприятие будет закупать российский прокат для своей работы", — пояснил Гусаков.