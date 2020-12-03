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Старший вице-президент Группы РЭЦ и Генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков
Пресс-служба РЭЦ

Гусаков о том, насколько запуск ТМЗ в Узбекистане расширит связи с Россией

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20201203/15533035/Gusakov-o-tom-naskolko-zapusk-TMZ-v-Uzbekistane-rasshirit-svyazi-s-Rossiey.html

Старший вице-президент Группы РЭЦ и генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков рассказал детали реализованного в Узбекистане проекта и обозначил ближайшие перспективы двустороннего сотрудничества между государствами.

Ташкентский металлургический завод построен при господдержке России и Узбекистана. Ежегодная мощность предприятия составит полмиллиона тонн продукции.

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Какое будущее ждет открывающийся Ташкентский металлургический завод — Гусаков
По словам Никиты Гусакова, новый промышленный объект не только даст дополнительные рабочие места, но и поможет в развитии ряда отраслей — автопрома, строительной сферы и производства бытовой техники.

"это первый проект "под ключ" в металлургическом строительстве, реализованный за рубежом российским EPC-подрядчиком в лице ГК "Метпром". Общий объем финансирования, предоставленного российской стороной, 164 миллиона евро. Соответственно, помимо поставок российского оборудования и производственных линий на стадии строительства после запуска предприятие будет закупать российский прокат для своей работы", — пояснил Гусаков.

Ташкентский металлургический завод
Пресс-служба ГК "Метпром"
Как запуск ТМЗ повлияет на развитие отношений России и Узбекистана
Он добавил, что Узбекистан остается ведущим партнером в портфеле АО "ЭКСАР". В стране реализуется все больше крупных проектов и участие российских компаний в них значительное. 

"На следующий год у нас запланированы несколько совместных проектов, в том числе в нефтегазовой сфере, в развитии инфраструктуры, транспорта и IT", — заключил представитель РЭЦ.

Подробнее о перспективах взаимодействия слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

 

Теги:
АО "Российский экспортный центр", Ташкентский металлургический завод, Узбекистан, Россия



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