Гусаков о том, насколько запуск ТМЗ в Узбекистане расширит связи с Россией

Старший вице-президент Группы РЭЦ и генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков рассказал детали реализованного в Узбекистане проекта и обозначил ближайшие перспективы двустороннего сотрудничества между государствами.

Ташкентский металлургический завод построен при господдержке России и Узбекистана. Ежегодная мощность предприятия составит полмиллиона тонн продукции.

Радио Какое будущее ждет открывающийся Ташкентский металлургический завод — Гусаков

"это первый проект "под ключ" в металлургическом строительстве, реализованный за рубежом российским EPC-подрядчиком в лице ГК "Метпром". Общий объем финансирования, предоставленного российской стороной, 164 миллиона евро. Соответственно, помимо поставок российского оборудования и производственных линий на стадии строительства после запуска предприятие будет закупать российский прокат для своей работы", — пояснил Гусаков.

По словам Никиты Гусакова, новый промышленный объект не только даст дополнительные рабочие места, но и поможет в развитии ряда отраслей — автопрома, строительной сферы и производства бытовой техники.

Он добавил, что Узбекистан остается ведущим партнером в портфеле АО "ЭКСАР". В стране реализуется все больше крупных проектов и участие российских компаний в них значительное.

"На следующий год у нас запланированы несколько совместных проектов, в том числе в нефтегазовой сфере, в развитии инфраструктуры, транспорта и IT", — заключил представитель РЭЦ.

Подробнее о перспективах взаимодействия слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.