Водительские права будут покупать: Шапарин о последствиях новых правил в Узбекистане

По мнению эксперта, в этом сегменте существенно вырастет коррупция, так как за продажу прав начнут просить деньги.

Радио Водительские права будут покупать: Шапарин о последствиях новых правил в Узбекистане

В Узбекистане предприниматели смогут устанавливать специальное автоматизированное программное фото- и видеооборудование, чтобы фиксировать нарушения ПДД на дорогах, а также проводить практически экзамены по вождению транспортными средствами (кроме троллейбусов и трамваев), если у них имеется лицензия на оказание негосударственных образовательных услуг.

О том, к каким последствиям это может привести в республике - рассказал Член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин в эфире радио Sputnik.

"Для того, чтобы содержать большой штат сотрудников, проще отдать это частникам. Конечно, вызывает большой вопрос качество подобной работы, потому что контроль может осуществляться сотрудниками автоинспекции, в том числе онлайн, а это значит, что никакого особенного контроля не будет. Ты не посадишь к каждому частнику контролирующих чиновников", - заявил он.

По его мнению, в этом сегменте существенно вырастет коррупция, так как за продажу прав начнут просить деньги.

"К глубокому сожалению такие водители окажутся на дорогах, что приведет к росту аварийности", - заключил Шапарин.

Частникам выделят места под спецоборудование для автофиксации нарушений ПДД >>

Напомним, места для установки спецоборудования начнут выдавать через электронные аукционы на неопределенный срок и с правом их перехода к другому предпринимателю. Кроме того, в ближайшие два года в стране установят 3 356 интеллектуальных видеокамер и 763 стационарных радара.