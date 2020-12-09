Частникам выделят места под спецоборудование для автофиксации нарушений ПДД

Предприниматели смогут устанавливать специальное автоматизированное программное фото- и видеооборудование с первого марта 2021 года.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Для обеспечения безопасности дорожного движения с первого марта 2021 года предприниматели смогут устанавливать специальное автоматизированное программное фото- и видеооборудование, чтобы фиксировать нарушения ПДД на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

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Места для установки спецоборудования начнут выдавать через электронные аукционы на неопределенный срок и с правом их перехода к другому предпринимателю.

Кроме того, в ближайшие два года в стране установят 3 356 интеллектуальных видеокамер и 763 стационарных радара.

Помимо этого, с 1 апреля 2021 года предпринимателям разрешат проводить практически экзамены по вождению транспортными средствами (кроме троллейбусов и трамваев), если у них имеется лицензия на оказание негосударственных образовательных услуг.

Теоретические и практические экзамены на получение водительских прав будут проходить в автоматическом режиме, без учета человеческого фактора, но под контролем представителя государственной службы безопасности дорожного движения.

К тому же предприниматели смогут самостоятельно определять стоимость экзаменационных услуг. Вся выручка полностью останется в их распоряжении.

Кандидатам, успешно сдавшим теоретические и практические экзамены, выдадут специальные сертификаты, которые послужат основанием для получения водительских прав.

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Отмечается, что все необходимые реквизиты и сертификаты предоставляются предпринимателем в центры госуслуг и правоохранительные органы в автоматическом режиме.