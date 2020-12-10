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Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев, архивное фото
© Sputnik Александр Натрускин

Кому выгоднее созданный узбекско-кыргызский инвестиционный фонд — Шмелев

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201210/15576047/Komu-vygodnee-sozdannyy-uzbeksko-kyrgyzskiy-investitsionnyy-fond--Shmelev.html

Узбекистан и Кыргызстан договорились о создании общего инвестиционного фонда для развития совместных проектов. Заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ,, профессор Борис Шмелев рассказал, что это даст каждой из стран.

В рамках визита исполняющего обязанности премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова в Фергану стороны договорились о создании узбекско-кыргызского инвестиционного фонда с уставным капиталом в 50 миллионов долларов. Это позволит странам расширить сотрудничество и помочь в реализации глобальных проектов.

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Кому выгоднее созданный узбекско-кыргызстанский инвестиционный фонд — Шмелев
По мнению российского эксперта, подобные договоренности, видимо, были достигнуты до перемен в Бишкеке, но теперь им придан новый импульс.

"Конечно, в первую очередь этот фонд важен и актуален сейчас Кыргызстану, особенно после недавних политических событий. Требуются новые инвестиции, помощь в развитии инфраструктуры, дорог и транспорта. Тем более, что Кыргызстану по многим параметрам сложнее реализовать это в одиночку. Более сильная экономика Узбекистана в свою очередь нуждается в дополнительных рынках сбыта своей продукции, так что тут обоюдный интерес", — подчеркнул Борис Шмелев.

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков
Пресс-служба правительства Кыргызской Республики / Алишер Алиев
И. о. премьер-министра Кыргызстана прибудет в Фергану
По его словам, страны Центральной Азии стараются искать новые варианты для регионального взаимодействия, не ограничиваясь только рамками и механизмами ЕАЭС, поэтому подобные шаги стоит только приветствовать. Это позволит нарастить автомобильную и железнодорожную сеть и в целом позитивно скажется на ситуацию в регионе.

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Теги:
Инвестиции, Кыргызстан, Узбекистан



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