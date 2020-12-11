Шатров о новых санкциях: Запад пытается учить Россию, как первоклассника

В американский список в рамках "акта Магнитского" попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым", сообщает РИА Новости.
"Россия ведет независимую политику. А по логике западных властей любая внешняя политика всегда должна согласовываться с западным сообществом. Это было во все времена, но особенно такой подход был заметен в постсоветское время. В 1990-е Россия даже несколько поддалась этому, но потом нашла в себе силы вести независимую политику, перестроиться. А Запад так и остался привержен принципам старшего брата, который все пытается Россию поучать, как первоклассника", — отметил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
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