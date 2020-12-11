23:28 11 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
© Foto : из архива автора

Шатров о новых санкциях: Запад пытается учить Россию, как первоклассника

Радио
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201211/15586564.html

Саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Политолог Игорь Шатров убежден, что подобные действия давно носят ритуальный характер и по-другому Европа вести себя уже не может.

Радио
Это уже ритуал: политолог о санкциях Запада против России
Кроме того, Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против ряда российских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека.

В американский список в рамках "акта Магнитского" попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым", сообщает РИА Новости.

"Россия ведет независимую политику. А по логике западных властей любая внешняя политика всегда должна согласовываться с западным сообществом. Это было во все времена, но особенно такой подход был заметен в постсоветское время. В 1990-е Россия даже несколько поддалась этому, но потом нашла в себе силы вести независимую политику, перестроиться. А Запад так и остался привержен принципам старшего брата, который все пытается Россию поучать, как первоклассника", — отметил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Полный комментарий политического эксперта слушайте в радиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Заброшенные места, пальмы и другие победители конкурса-2020 Earth Photo
Первое выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на заседании Высшего совета ЕАЭС
Лукашенко — Мирзиёеву: надеюсь, вы недолго будете наблюдать за ЕАЭС — видео
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться