Эксперт: как на пути в ЕАЭС узбекскому бизнесу не остаться в хвосте поезда

"Предоставление Узбекистану статуса наблюдателя в ЕАЭС - это важный сигнал для бизнеса, как в России, так и в самой республике. Необходимо понимать, что возможная интеграция откроет более широкие возможности и в таможенном регулировании, и в логистике, и в использовании трудовых ресурсов. В этих условиях предпринимателям с обеих сторону уже сегодня нужно активизировать свою работу, искать новые перспективные направления для сотрудничества и организации совместных производств, чтобы потом, если будет принято решение о полноправном вступлении в ЕАЭС, не оказаться, что называется, в последнем вагоне", — подчеркнул Панченков.
По его словам, для развития равноправных отношений с членами Евразийского экономического союза Узбекистану предстоит проделать очень большую техническую работу. Прежде всего, она связана с приведением к общим стандартам многих протоколов и регламентов на отдельные товары. Это кропотливая работа, но она, полагает эксперт, вскоре себя сполна окупит.
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