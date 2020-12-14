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Бизнес-посол Деловой России, экспортный торговый советник АО Российский Экспортный Центр Михаил Панченков
Из личного архива Михаила Панченкова

Эксперт: как на пути в ЕАЭС узбекскому бизнесу не остаться в хвосте поезда

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (67)
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Sputnik Узбекистан
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Бизнес-посол "Деловой России", экспортный торговый советник АО "Российский Экспортный Центр" Михаил Панченков рассказал, как изменилась ситуация для Узбекистана после перехода в статус наблюдателя при ЕАЭС и что нужно делать бизнесу, чтобы не упустить выгодные условия.

Радио
Панченков: статус наблюдателя в ЕАЭС — это сигнал узбекскому бизнесу
На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза Узбекистан единогласным решением государств-членов ЕАЭС был принят в объединение в качестве наблюдателя. Формально это пока не дает стране каких-то преференций, которыми пользуются полноправные участники союза, но, уверен российский эксперт, это очень важный шаг и недвусмысленный сигнал для бизнеса.

"Предоставление Узбекистану статуса наблюдателя в ЕАЭС - это важный сигнал для бизнеса, как в России, так и в самой республике. Необходимо понимать, что возможная интеграция откроет более широкие возможности и в таможенном регулировании, и в логистике, и в использовании трудовых ресурсов. В этих условиях предпринимателям с обеих сторону уже сегодня нужно активизировать свою работу, искать новые перспективные направления для сотрудничества и организации совместных производств, чтобы потом, если будет принято решение о полноправном вступлении в ЕАЭС, не оказаться, что называется, в последнем вагоне", — подчеркнул Панченков.

По его словам, для развития равноправных отношений с членами Евразийского экономического союза Узбекистану предстоит проделать очень большую техническую работу. Прежде всего, она связана с приведением к общим стандартам многих протоколов и регламентов на отдельные товары. Это кропотливая работа, но она, полагает эксперт, вскоре себя сполна окупит.

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По словам Панченкова, уже сегодня необходимо развивать и более интенсивно использовать транспортные коридоры для доставки товаров, в частности железнодорожный транспорт. Еще одним эффективным направлением развития и повышения объемов взаимной торговли должны стать распределительные центры на территории республики. Определенные договоренности с Российской Федерацией уже достигнуты, при реализации проекта через три года объем товаров через такой центр может превысить 500 миллионов долларов.

О перспективах дальнейшей интеграции Узбекистана в ЕАЭС, а также от тех мерах, которые деловые круги двух стран могут принимать уже сегодня, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (67)
Теги:
бизнес, Торговля, Россия, ЕАЭС, Узбекистан



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