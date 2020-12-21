Каким будет 2021 год? Свой прогноз дал Анатолий Вассерман

"Уходящий год был редкостным кошмаром, но именно поэтому шансов на то, что 2021-й будет еще хуже, очень немного, на мой взгляд. Кроме того, как говорится в старой поговорке: "за битого двух небитых дают". Я думаю, что все человечество многому за этот год научилось. Есть шанс, что эти уроки будут учтены уже в новом году", ― заявил Вассерман.
Он выразил надежду на то, что в 2021-м "продолжится демонтаж нынешней системы глобального разделения труда, основанной на узкой специализации целых стран".
Пандемия COVID-19 показала, что большая часть хозяйственных связей и технологических цепочек должна замыкаться внутри одного государства, отметил Вассерман.
Это нужно, чтобы карантин в пределах страны не вызывал "хозяйственного паралича всего мира".
Одним из тех, кто активно пытался демонтировать систему узкой специализации, был президент США Дональд Трамп.
Однако он преследовал свои цели и, к тому же, довести дело до конца у него не получилось, заявил собеседник Sputnik.
Вассерман отметил, что система узкой специализации крайне опасна, поэтому остается лишь надеяться на то, что в 2021-м продолжится ее демонтаж "уже независимо от позиции руководства США".
"Ну и, конечно же, я надеюсь, что введение в оборот сразу нескольких вакцин позволит на протяжении наступающего года остановить пандемию и отменить карантины. А значит, и кризис мировой экономики тоже пойдет на спад", ― заявил аналитик.
Это его ожидания от наступающего года в экономическом плане.
Что же касается политики, то здесь Вассерман надеется на то, что "резкое ослабление США как единого целого позволит другим странам восстановить свой суверенитет".
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