Каким будет 2021 год? Свой прогноз дал Анатолий Вассерман

Каким был уходящий 2020 год? Чего бы хотелось от наступающего 2021-го? Своим мнением поделился политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Радио Каким будет 2021 год? Свой прогноз дал Анатолий Вассерман

"Уходящий год был редкостным кошмаром, но именно поэтому шансов на то, что 2021-й будет еще хуже, очень немного, на мой взгляд. Кроме того, как говорится в старой поговорке: "за битого двух небитых дают". Я думаю, что все человечество многому за этот год научилось. Есть шанс, что эти уроки будут учтены уже в новом году", ― заявил Вассерман.

Он выразил надежду на то, что в 2021-м "продолжится демонтаж нынешней системы глобального разделения труда, основанной на узкой специализации целых стран".

Пандемия COVID-19 показала, что большая часть хозяйственных связей и технологических цепочек должна замыкаться внутри одного государства, отметил Вассерман.

Это нужно, чтобы карантин в пределах страны не вызывал "хозяйственного паралича всего мира".

Одним из тех, кто активно пытался демонтировать систему узкой специализации, был президент США Дональд Трамп.

Однако он преследовал свои цели и, к тому же, довести дело до конца у него не получилось, заявил собеседник Sputnik.

Вассерман отметил, что система узкой специализации крайне опасна, поэтому остается лишь надеяться на то, что в 2021-м продолжится ее демонтаж "уже независимо от позиции руководства США".

"Ну и, конечно же, я надеюсь, что введение в оборот сразу нескольких вакцин позволит на протяжении наступающего года остановить пандемию и отменить карантины. А значит, и кризис мировой экономики тоже пойдет на спад", ― заявил аналитик.

Это его ожидания от наступающего года в экономическом плане.

Что же касается политики, то здесь Вассерман надеется на то, что "резкое ослабление США как единого целого позволит другим странам восстановить свой суверенитет".

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