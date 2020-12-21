Тюрденев: разговоры о потере Узбекистаном независимости в ЕАЭС — это смешно

Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев прокомментировал присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу на правах наблюдателя и развеял опасения скептиков.

По итогам заседания Высшего совета ЕАЭС 11 декабря Узбекистан получил статус наблюдателя при организации. Этот переходный период позволит стране определиться со своей позицией по дальнейшей интеграции и в случае положительного решения подготовиться к ней.

Радио Тюрденев: разговоры о потере Узбекистаном независимости в ЕАЭС — это смешно

"Да, права голоса республика не имеет, как и торговых преференций. Но и рисков для своей экономики она тоже сейчас не несет. Это возможность присмотреться и сделать свой выбор. Но если оценивать ситуацию, то основной товарооборот Узбекистана сосредоточен именно со странами ЕАЭС, важнейшие транспортные магистрали проходят по территории Союза, а про миграционную составляющую и говорить не приходится. Но в любом случае, это процесс не быстрый, это лишь первый шаг", — подчеркнул Владимир Тюрденев, выступая на итоговой пресс-конференции в Ташкенте.

По словам российского посла, несмотря на отсутствие привилегий, которыми обладают полноправные члены Союза, у Ташкента появилось больше возможностей для изучения работы ЕАЭС изнутри, при этом без каких-либо обязательств и рисков для своей экономики.

Он также добавил, что заявления скептиков о "возможной потере независимости при интеграции в ЕАЭС" выглядят смешно на фоне реальных показателей.

"Ни одна страна, присоединившаяся к объединению", не потеряла своей независимости, а напротив, получила больше возможностей. Более того, это равноправный союз, где условия для всех едины, несмотря на масштаб конкретного участника", — добавил дипломат.

Он заверил, что ни Россия, ни другие члены ЕАЭС не заинтересованы в том, чтобы интеграция новых членов как-то пагубно отражалась на их экономике и производстве. Присоединение к таким региональным проектам – это совокупность компромиссов, на которые идут члены союза.

"Опять же, ЕАЭС – это не только Россия – это еще несколько стран, у которых свои экономические условия. Тот же Кыргызстан, когда вступил в ЕАЭС, сложно сопоставить по уровню экономики с Узбекистаном. А значит на данном этапе все должны четко понять, что они получат от подобной интеграции, чтобы это было выгодно каждой из сторон", — заключил Тюрденев.

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