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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
© Foto : youtube/ Ksu Sutkina

Российская вакцина против "британского" штамма COVID: кто победит — мнение

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал вспышку новой мутации коронавируса в Великобритании.

Радио
Российская вакцина против нового штамма COVID: кто одержит победу? — мнение

За неделю до Рождества в Великобритании вспыхнул ранее неизвестный штамм коронавируса.

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Он отличается высоким уровнем заразности (на 70% выше, чем у первоначальной формы COVID-19) и чересчур быстрой скоростью распространения.

Все то, что сейчас происходит в Соединенном Королевстве, можно назвать "реальной паникой", заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, раньше все опасения британцев были связаны с выходом страны из Евросоюза. Теперь же панические настроения связаны с коронавирусом. 

Между тем эксперт посоветовал не волноваться по поводу новой мутации COVID-19.

"Рекомендую не слишком беспокоиться по поводу нового штамма, так как изменения во всех вирусах происходят постоянно, они приспосабливаются. В геноме вируса заложен механизм, который его постоянно "перещелкивает". И если эта новая конструкция дает ему преимущество, он распространяется быстрее. В результате новый штамм вытеснит предыдущий за какой-то период времени", ― сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Несмотря на то, что "британский" штамм намного мощнее и заразнее первоначального вируса, российская вакцина справится и с ним тоже. 

Ruptly / Medrxiv.org / US Department of defense
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"Хотя вакцина разработана до появления нового штамма, я убежден, что она будет действовать и на него. "Спутник V" учитывает консервативные последовательности, с которыми связано жизнеобеспечение вируса. Кроме того, COVID-19 не обладает такой же изменчивостью, как вирус гриппа, поэтому вакцина не требует регулярной корректировки", — пояснил иммунолог.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
прогноз, пандемия, коронавирус



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