РФ планирует инвестировать в Узбекистан: Иванков о введении цифрового рубля

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей, а также откроет новые возможности для создания цифровых сервисов. В связи с чем пилотный запуск цифрового рубля может произойти к концу 2021 года.

Радио РФ планирует инвестировать в Узбекистан: Иванков о введении цифрового рубля

"На сегодняшний день большой объем торговли, особенно продукции, производимой в Узбекистане и Таджикистане, идет в наличных деньгах", - сказал Иванков.

По словам эксперта, когда Узбекистан в пилотном режиме сможет внедрить этот инструмент, то наверняка и средний, и крупный бизнес получит ощутимый результат.

"Если будет принято решение и установлены лимиты на объем торговли, то есть такая вероятность, что и малый бизнес подключится к этой системе", - добавил эксперт.

По его мнению, это позволит отработать большое количество гипотез, выработать компромиссную модель для предпринимателей и сельхозпроизводителей Узбекистана, в том числе для потребителей, потому что "Россия генерит достаточно большой объем товарных групп", пользующихся спросом в стране.

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Такого рода инструменты, как цифровая валюта, ускорят процессы, связанные с торговлей, и в том числе обезопасят инвестиционный капитал, считает специалист.

"Если мы говорим о том, что российский рубль как инвестиционная валюта будет входить и в Узбекистан, и в Таджикистан, это уже решенный факт, есть ряд подписанных межправсоглашений", - пояснил Иванков.

Эксперт отметил, что цифровой рубль как инструмент даст достаточно большое количество положительных эффектов для Узбекистана.

Как сообщает президент ГК "Салюс", той части бизнеса, которая "живет в наличном поле", понадобится какое-то время на переход в новые виды торговых отношений.

"Мир не стоит на месте, и мы с этим справимся, сама по себе идея разумная с учетом того, что это уже протестировано и апробировано, например, в криптовалютах", - разъяснил эксперт.

Большой объем рисков возникает с информационной безопасностью, но это уже работа спецслужб и профильных компаний, которые ориентируются на защиту цифровых активов информации и надежность глобальной системы, где хранятся виртуальные средства, заключил Иванков.

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