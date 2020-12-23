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Иванков Егор Александрович, эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, гендиректор ГК Салюс
© из личного архива Иванкова Егора

РФ планирует инвестировать в Узбекистан: Иванков о введении цифрового рубля

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Sputnik Узбекистан
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Эксперт РАНХиГС, президент ГК "Салюс" Егор Иванков назвал преимущества введения российской электронной валюты, которые дадут республике достаточно большое количество положительных эффектов.

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей, а также откроет новые возможности для создания цифровых сервисов. В связи с чем пилотный запуск цифрового рубля может произойти к концу 2021 года.

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РФ планирует инвестировать в Узбекистан: Иванков о введении цифрового рубля
"На сегодняшний день большой объем торговли, особенно продукции, производимой в Узбекистане и Таджикистане, идет в наличных деньгах", - сказал Иванков.

По словам эксперта, когда Узбекистан в пилотном режиме сможет внедрить этот инструмент, то наверняка и средний, и крупный бизнес получит ощутимый результат.

"Если будет принято решение и установлены лимиты на объем торговли, то есть такая вероятность, что и малый бизнес подключится к этой системе", - добавил эксперт.

По его мнению, это позволит отработать большое количество гипотез, выработать компромиссную модель для предпринимателей и сельхозпроизводителей Узбекистана, в том числе для потребителей, потому что "Россия генерит достаточно большой объем товарных групп", пользующихся спросом в стране.

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Такого рода инструменты, как цифровая валюта, ускорят процессы, связанные с торговлей, и в том числе обезопасят инвестиционный капитал, считает специалист.

"Если мы говорим о том, что российский рубль как инвестиционная валюта будет входить и в Узбекистан, и в Таджикистан, это уже решенный факт, есть ряд подписанных межправсоглашений", - пояснил Иванков.

Эксперт отметил, что цифровой рубль как инструмент даст достаточно большое количество положительных эффектов для Узбекистана.

Руководитель информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев
© Sputnik
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Как сообщает президент ГК "Салюс", той части бизнеса, которая "живет в наличном поле", понадобится какое-то время на переход в новые виды торговых отношений.

"Мир не стоит на месте, и мы с этим справимся, сама по себе идея разумная с учетом того, что это уже протестировано и апробировано, например, в криптовалютах", - разъяснил эксперт.

Большой объем рисков возникает с информационной безопасностью, но это уже работа спецслужб и профильных компаний, которые ориентируются на защиту цифровых активов информации и надежность глобальной системы, где хранятся виртуальные средства, заключил Иванков.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Россия, криптовалюта, валюта, цифровые технологии, цифровая экономика



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