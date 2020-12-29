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Главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова
Фото из личного архива Гульнары Красновой

Эксперт рассказала о перспективе дистанционной защиты дипломов в СНГ

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Sputnik Узбекистан
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По словам эксперта, за рубежом всегда проводились ЕГЭ и этот ресурс тоже может быть использован в данной ситуации.

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Как иностранные студенты могут сдать экзамены и с какими сложностями придется столкнутся, рассказала профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова.

"Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация и будет ли ко времени защиты диплома возможность приехать. Если говорить о возможностях российской системы, Роспотребнадзор проводит ЕГЭ за рубежом: существуют некоторые пункты, есть протоколы и так далее. Этим ресурсом могут воспользоваться", - рассказала она.

По ее словам, за рубежом всегда проводились ЕГЭ и этот ресурс тоже может быть использован. 

"Дипломная работа - результат обучения. Поэтому здесь важен сам текст, который пройдет всю систему рецензирования в каждом вузе. Главный вопрос - это идентификация и как она будет организована, если дома, например, нет хорошего Интернета", - добавила Краснова.

Теги:
СНГ, СНГ, СНГ, студенты, студент, Аудио, радио



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