Доктор Мясников рассказал, откроются ли в 2021 году туристические курорты

Почему пока стоит скептически относиться к новостям об открытии границ в отдельных странах, что в 2021-м будет с коронавирусом и туризмом ― ответил известный российский врач Александр Мясников.

Радио Доктор Мясников рассказал, откроются ли в 2021 году туристические курорты

"Пока все закрыто. Пока нас никто нигде не берет. "Стой, кто идет? Ша, уже никто никуда не идет!". Вот это пока есть, потому, к примеру, Таиланд вроде открыли. Ну, что значит, его открыли? На, езжай. Ты готов там две недели в карантине сидеть? Ты готов платить взнос и так далее? Это не называется "открыли", ― заявил Мясников в эфире "Россия 1".

По его мнению, вряд ли это можно считать полноценным открытием границ, ведь без неприятных казусов пока не обходится.

Мясников привел в пример своего знакомого, который приехал в Италии, и его не просто остановили на границе, а еще и шенгенскую визу годовую закрыли. После этого депортировали обратно на родину.

"Открыли ― имеется ввиду "сел и поехал". Приехал, сел, выпил коктейль с кокосовым молоком и пошел купаться через бар. Это же не "открыли". Поэтому Европа, я не думаю, что она так широко раскроется", ― отметил врач.

Что же касается прогнозов на 2021 год, то здесь трудно что-то предсказать из-за волнообразного течения пандемии.

"Коронавирус идет волнами. Сейчас три месяца волны не будет, а потом будет опять, а это май ― июнь ― июль, они (мировые курорты. ― Sputnik), может, чего и хотят, но они как увидят, что опять пойдет вверх, поэтому не думаю, что мировые курорты открыты для туристов", ― считает Мясников.

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